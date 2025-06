Prerešetano Goričko po toči: gasilci vsem niso mogli pomagati

Neurje z debelo točo, ki se je v torek popoldne razbesnelo nad Goričkim, je v več občinah povzročilo ogromno škodo. "Pomurski prostor bomo morali zaprositi za pomoč," nam je povedal župan občine Gornji Petrovci Franc Šlihthuber. Posledice neurja si na terenu ogledujejo tudi v občini Šalovci, kjer so Civilno zaščito v Murski Soboti že zaprosili za dodatne folije, s katerimi prekrivajo prerešetane strehe. "Na žalost je bilo poškodovanih streh ogromno, zato žal nismo mogli pomagati vsem," so po nevihtnem dnevu sporočili tamkajšnji gasilci.

"V občini, ki se razteza na 70 kvadratnih kilometrih, je neurje škodo povzročilo na okoli 30 kvadratnih kilometrih," nam je povedal župan Šlihthuber. Kakšna bo višina škode, še ne vedo, a že zdaj je jasno, da bo ogromna. Brez dodatne pomoči države in lokalnega okolja je ne bodo mogli pokriti, priznava župan. Škodo na terenu že popisujejo občinske komisije in zavarovalnice, pri sanaciji pa pomagajo gasilci in pripradniki civilne zaščite. "Ekipe hodijo od hiše do hiše," pojasnjuje župan. Da je škoda velika, so sporočili tudi gasilci PGD Gornji Petrovic. "Na terenu smo začasno pokrili več streh ter tako preprečili, da bi ob morebitnem nadaljnjem dežju voda pronicala v hiše. Na žalost je bilo poškodovanih streh ogromno, zato žal nismo mogli pomagati vsem," so zapisali.

Po besedah poveljnika Civilne zaščite občine Gornji Petrovci Stanka Kozica je bila škoda v občini največja v naseljih Ženavlje, Šulinci, Lucova in Adrijanci. "Toča je prebila številna ostrešja, neurje pa je opeko pometalo na tla. Trenutno s folijo pokrivamo najbolj poškodovane stanovanjske hiše. Na terenu je približno 15 ljudi, imamo tudi pomoč civilne zaščite iz Murske Sobote," je povedal za STA. Pokrivanje so, je še povedal Kozic, začeli tam, kjer so strehe najbolj poškodovane. "Trenutno vemo za šest takih hiš, bomo pa zdaj na terenu videli popolno sliko, koliko jih je še potrebnih pomoči," je dodal. Pokrivanje bodo nadaljevali do konca tedna, do takrat namreč ni napovedan dež, je še povedal.

Škofijska karitas Murska Sobota se je aktivirala za nudenje pomoči ljudem v stiski po neurju s točo v Občini Gornji Petrovci. "Vsem, ki so utrpeli škodo in sami ne zmorejo takojšnje najnujnejše sanacije dajejo možnost, da izpolnijo Vlogo za prvo humanitarno pomoč. K vlogi je potrebno priložiti 3 fotografije. Prizadeti bodo poskušali pomagati s prvo humanitarno pomočjo za najnujnejše stroške, ki bi lahko preprečevali nadaljnjo škodo," je na svoji spletni strani objavila Občina Gornji Petrovci, kjer je navedenih več podrobnosti.

Poškodovana tudi osnovna šola

V občini Šalovci je toča poškodovala tako stanovanjske objekte kot tudi osnovno šolo, vrtec in številna vozila. "Čistili smo tudi ceste, kjer je bilo veliko razbite opeke, listja in vej," je povedal šalovski župan Iztok Fartek. "Posamezne objekte so že včeraj prekrili z zaščitno folijo, za dodatno folijo pa smo zaprosili izpostavo civilne zaščite v Murski Soboti," nam je pojasnil župan Fartek. Dan po neurju obiskujejo gospodinjstva, potekajo tudi prvi pogovori o poteku sanacije. Škoda je po njegovih ocenah velika, poškodovanih je lahko več kot 30 objektov, nekateri močno. Popoldne si bodo stanje v občini ogledale tudi posebne ekipe gasilcev ter pripadniki civilne zaščite in občine. Precejšnja škoda je tudi na strehi Osnovne šole Šalovci, predvsem na telovadnici, kjer je toča prebila strešne kupole. Voda je tekla v notranje prostore telovadnice, poškodovani so tudi deli vrtca, vrt z visokimi gredami ter vozila učiteljev, je povedala ravnateljica Darja Farič Klemenčič. "Danes pouka sicer ni, ker imajo otroci športni dan, bo pa pouk odslej nemoteno potekal. Športno vzgojo bodo namreč izvajali na prostem," je za STA še pojasnila Farič Klemenčič. Za izvedbo valete, ki ponavadi poteka v telovadnici, in za zaključno prireditev ob koncu šolskega leta pa se bodo dogovorili z občino, saj je možna selitev v občinsko dvorano, je še dodala Farič Klemenčič.

V Hodošu največ škode na kmetijskih površinah

V občini Hodoš so bile najbolj prizadete kmetijske površine, je povedal župan Denis Tamaško. "Hiše niso poškodovane, nekaj škode je na avtomobilih. Upamo, da bodo pomoč zagotovile tako zavarovalnice kot država," je še dejal in ocenil, da je poškodovana približno polovica površin v občini. Višina skupne škode v torkovem neurju s točo na Goričkem še ni ocenjena, saj cenilci še niso prispeli na teren. Vse pristojne službe pa prebivalcem svetujejo, naj škodo predhodno fotografirajo in tako dokumentirajo ter nato pokličejo zavarovalnice.

