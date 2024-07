Neurje s točo jim je uničilo dom: 'Voda je tekla iz luči, vtičnic, stropa'

Dom mame treh otrok iz Vinarij pri Slovenski Bistrici je sobotno neurje s točo še posebej hudo prizadelo. Toča je prerešetala streho, v hišo je nato udarila voda, stropi in stene so prepojeni. "Voda je tekla od povsod, iz luči, vtičnic, stropa," je dan po neurju povedala Sabina Zabukovnik. Na srečo jim je prijatelj po neurju ponudil varno zavetje, saj v hiši ne morejo biti. "Ne vem, kaj bomo. Sama ne morem popraviti, kar je neurje uničilo. Samo upam lahko na dobre ljudi," je dejala.

Bilo je kot na fronti. S temi besedami so sobotno neurje z debelo točo opisali pretreseni prebivalci severovzhoda Slovenije. Prerešetana ostrešja, preluknjana pročelja, poškodovani avtomobili ... samo na območju Slovenske Bistrice je bilo poškodovanih več kot tristo objektov. V naselju Vinarje skoraj ni hiše, ki ne bi bila poškodovana. Opustošenje je vidno na vsakem koraku.

Uničen dom Sabine Zabukovnik

Hudo neurje je tam uničilo tudi hišo mame treh otrok, ki nam je odprla vrata svojega doma. "Voda je tekla iz stropa, iz vtičnic in luči. Sredi kuhinje smo morali postaviti velik sod, da nam voda ni uničila celotne kuhinje," nam je opisala Sabina Zabukovnik. "Že med neurjem smo iz prostorov umaknili stvari in nekatero pohištvo," je dejala. Vse to, da bi pred meteorno vodo, ki je poplavljala prostore, zaščitili kar največ imetja.

Sabina Zabukovnik FOTO: POP TV icon-expand

V hiši je bilo na koncu za okoli 10 centimetrov vode. Toča je namreč popolnoma uničila streho njihovega doma, zato je meteorna voda v notranjost drla od praktično povsod. Stropi in stene, tudi tla, so zdaj prepojeni, v hiši, ki so jo obnavljali, pa zdaj družinica ne more več živeti. "Ne moremo, saj v njej ni elektrike, ni ničesar," je povedala sogovornica. Kaj bo naredila s hišo, še ne ve. Pred neurjem so namreč ravno prebelili stene in začeli obnavljati dom. Obnove pred točo še niso dokončali.