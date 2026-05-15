Neurje s točo ponekod na Goriškem povzročilo tudi 80-odstotno škodo

Nevihtna celica je sinoči prišla preko Krasa v Vipavsko dolino in nato naprej preko Goriških Brd. "Na terenu je povzročila zelo veliko škodo, poškodovane so praktično vse kmetijske kulture. Največ poškodb je sicer na območju občine Šempeter-Vrtojba, škoda je tako na pridelku kot tudi na rastlinah," je povedal vodja oddelka za kmetijsko svetovanje Kmetijsko gozdarskega zavoda (KGZ) Nova Gorica Vasja Juretič .

Uničene so tako zgodnje zelenjadnice kot tudi posajene plodovke, poljščine, med katerimi je bilo žito v fazi dozorevanja, vinska trta in sadno drevje, tako koščičarji kot pečkarji. Zelo so prizadete tudi češnje, ki jih je bilo treba ponekod le še pobrati z dreves.

"Na določenih legah je že v tem trenutku škoda med 70- in 80-odstotna," je še povedal Juretič. Škoda se bo sicer pokazala v roku okoli dveh tednov, saj si lahko nekatere rastline še delno opomorejo, k čemur lahko pripomorejo sončno vreme in višje temperature v prihodnjih dneh.