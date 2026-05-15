Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Neurje s točo ponekod na Goriškem povzročilo tudi 80-odstotno škodo

Nova Gorica, 15. 05. 2026 16.13 pred 44 minutami 2 min branja 7

Avtor:
STA
Češnje

Neurje, ki je v četrtek pozno zvečer presenetilo prebivalce na območju Nove Gorice in dela Goriških Brd, je po prvih ocenah povzročilo tudi veliko škodo v kmetijstvu. Zelo so prizadete predvsem zelenjadnice, škoda pa bo velika tudi pri poljščinah, sadju in vinski trti, so povedali kmetijski strokovnjaki Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica.

Nevihtna celica je sinoči prišla preko Krasa v Vipavsko dolino in nato naprej preko Goriških Brd. "Na terenu je povzročila zelo veliko škodo, poškodovane so praktično vse kmetijske kulture. Največ poškodb je sicer na območju občine Šempeter-Vrtojba, škoda je tako na pridelku kot tudi na rastlinah," je povedal vodja oddelka za kmetijsko svetovanje Kmetijsko gozdarskega zavoda (KGZ) Nova Gorica Vasja Juretič.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Uničene so tako zgodnje zelenjadnice kot tudi posajene plodovke, poljščine, med katerimi je bilo žito v fazi dozorevanja, vinska trta in sadno drevje, tako koščičarji kot pečkarji. Zelo so prizadete tudi češnje, ki jih je bilo treba ponekod le še pobrati z dreves.

"Na določenih legah je že v tem trenutku škoda med 70- in 80-odstotna," je še povedal Juretič. Škoda se bo sicer pokazala v roku okoli dveh tednov, saj si lahko nekatere rastline še delno opomorejo, k čemur lahko pripomorejo sončno vreme in višje temperature v prihodnjih dneh.

Preberi še Pred enim tednom so si obetali dobro letino, zdaj češnje gnijejo na drevesih

Nekatere rastline pa bo treba še posebej zaščititi. Vendar pa vodja oddelka za varstvo rastlin na KGZ Nova Gorica Ivan Žezlina svetuje, naj kmetje počakajo še kakšne dva ali tri dni, da se pokaže prva prizadetost rastlin. O tem, na kakšen način lahko zaščitijo rastline pred napadom bolezni in kmetijskih škodljivcev na poškodovanih delih, pa so na spletni strani KGZ Nova Gorica že natančno opisali.

neurje toča goriška sodra kmetijstvo škoda

SDS, NSi in Resnica zahtevajo parlamentarno preiskavo o zadevi Black Cube

Mesec: Dokazali smo, da blaginja in razvoj lahko hodita z roko v roki

24ur.com Močno prizadeta Goriška: ponekod poškodovana tudi protitočna zaščita
24ur.com Prve grobe ocene po neurjih: prizadetih okoli 10.000 hektarjev kmetijskih površin
24ur.com Take toče na Gorenjskem ne pomnijo. Škoda na solati, krompirju, žitih ...
24ur.com Suša prizadela celoten kmetijski sektor, ponekod pridelka sploh ne bo
24ur.com Škoda v Svetem Andražu je precejšnja
24ur.com Slovenske gorice pod udarom toče, vinogradniki v skrbeh
24ur.com Neurje povzročilo veliko škode sadjarjem in vinogradnikom na Primorskem
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Potouceni kramoh
15. 05. 2026 17.10
Pa je šlo 20 evrov po kili.Zdaj bo pa 30.
Odgovori
+1
1 0
supergigi
15. 05. 2026 17.02
Ah no, boste pa češnje iz Španije in Italije uvozili in rekli, da so briške pa bo. Tako kot ponavadi.
Odgovori
+1
3 2
bb5a
15. 05. 2026 16.36
Glede na cene je škoda ocenjena na nekaj milijard...
Odgovori
+8
11 3
biggbrader
15. 05. 2026 16.49
Samo češnje na 10 miljard.
Odgovori
+4
5 1
galeon
15. 05. 2026 16.34
Dober izgovor za češnje po 20 EUR.
Odgovori
+12
13 1
jugatneme
15. 05. 2026 17.01
Domačih češenj očitno ne bo, ali zelo malo. V marketu če jih nobeden ne bo kupil po 20€ bodo gotovo cenejše. Sicer pa eno steblo češnje si lahko vsak sam posadi v vrt, pa ni potrebe po nakupu češenj po 4€/kg.
Odgovori
+1
2 1
Gutenberg
15. 05. 2026 17.12
Nam so ¾ ptiči snedli, ¼ so pa na tla zmetali. Poskusil sem 5 domačih češenj ...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Takšen otroški rojstni dan lahko pripravi le ona
Couvadov sindrom: ko moški izraža znake nosečnosti
Couvadov sindrom: ko moški izraža znake nosečnosti
Bratska vez: Ljubezen, rivalstvo in vse vmes
Bratska vez: Ljubezen, rivalstvo in vse vmes
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
zadovoljna
Portal
Kralja ni opazil nihče, vsi so gledali le njo
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Kate Middleton v Italiji prekršila protokol
Kate Middleton v Italiji prekršila protokol
Je Karlo res zaročil lepo Slovenko?
Je Karlo res zaročil lepo Slovenko?
vizita
Portal
Pri 28 letih so mu diagnosticirali raka, glavni simptom pa je bil nepričakovan
Kaj se zgodi z vašim telesom, če vsak dan pijete mleko?
Kaj se zgodi z vašim telesom, če vsak dan pijete mleko?
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka
Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka
cekin
Portal
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
moskisvet
Portal
Lokacije, kjer vas bo Dars 'lovil', če boste prehitri
Če tega ne odstranite pravočasno, lahko trajno poškodujete lak avtomobila
Če tega ne odstranite pravočasno, lahko trajno poškodujete lak avtomobila
Zvezdnika presenetila z ločitvijo po 18 letih
Zvezdnika presenetila z ločitvijo po 18 letih
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
dominvrt
Portal
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto
Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
okusno
Portal
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Pica palačinka iz pečice
Pica palačinka iz pečice
voyo
Portal
Vse povsod naenkrat
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713