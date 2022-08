Neurje še ni reklo zadnje besede. V četrtek na nebu opazili tornado?

Po neurju z močnim vetrom, ki je v četrtek zajelo Slovenijo, se bodo tudi danes od jutra do popoldneva ob nevihtah pojavljali močni sunki vetra, možni pa bodo tudi močnejši nalivi, opozarja Agencija RS za okolje. Zaradi nevihtne ogroženosti je agencija izdala oranžno vremensko opozorilo za vso državo. Že v četrtek je sicer neurje z močnimi sunki vetra povzročilo nemalo težav, odkrivalo je strehe, podiralo drevesa, premetavalo reklamne panoje, odnašalo smetnjake. Poškodovanih je bilo več oseb. Neurje.si je medtem na spletu delilo več fotografij vrtinca na nebu. "Najverjetneje je prezgodaj, a po slikah in poročanjih sodeč je v Ljubljani nastal celo tornado," so zapisali.

"Ponekod po Sloveniji so močnejše nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra, zato vozite previdno. Ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih je nevarno in prepovedano," opozarjajo v prometno-informacijskem centru. Že v zgodnjih jutranjih urah so se namreč plohe in nevihte začele pojavljati na Primorskem in Notranjskem. Dopoldne se bodo te pojavljale predvsem v zahodni polovici države, popoldne tudi vzhodneje, so zapisali pri Agenciji RS za okolje (Arso).

icon-expand Radarska slika padavin FOTO: Arso

Po celotni državi so možne krajevne nevihte, lokalno močnejši nalivi s točo, močnejši sunki vetra in udari strel. Toča lahko poškoduje posevke, ob hudourniških vodotokih so možne poplave, udari strel pa lahko zanetijo tudi požare. Arso je ob tem zaradi nevarnosti močnih sunkov vetrov in nalivov, ki spremljajo nevihte, tudi za danes izdala oranžno vremensko opozorilo. Agencija prav tako še vedno opozarja na veliko požarno ogroženost. Ta je največja na Primorskem, velika pa je tudi drugod. Zato je tudi glede požarov po vsej Sloveniji, razen severozahodni, kjer svetujejo previdnost, razglašen oranžni alarm. V četrtkovem neurju poškodovanih več oseb, na nebu naj bi opazili tornado V četrtek je osrednjo Slovenijo zajelo neurje z močnim vetrom, ki je odkrival strehe in podiral drevesa, več ljudi je bilo poškodovanih. V Tivoliju so izpod podrtega drevesa mimoidoči rešili žensko, na Bleiweisovi cesti je v motorista priletel oglasni pano. Čeprav se je popoldansko neurje po približno uri besnenja umirilo, je v tem času podrlo ogromno dreves, v prestolnici in v Kranju pa je veter dvignil več kot 70 streh. V Ljubljani je odnašalo zabojnike za smeti, panoje, prometno signalizacijo, gradbeni material, veter je med drugim odkril del strehe ljubljanske porodnišnice. V prestolnici so izmerili tudi rekordno močne sunke vetra, in sicer v Bežigradu, kjer je veter dosegel hitrost 102 kilometra na uro.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right

"Takoj po prvih prejetih klicih smo aktivirali dogodek večjega obsega, kar pomeni aktivacijo več prostovoljnih gasilskih društev, tako rekoč z območja celotne Gasilske zveze Ljubljana," pa so na spletu sporočili z Gasilske brigade Ljubljana. Kot so dejali, so v četrtek na terenu delovale vse razpoložljive enote, ki so aktivno odpravljale posledice neurja. "Od kritičnih objektov bi lahko izpostavili odkrit del strehe na ljubljanski porodnišnici," so zapisali. Ob 18. uri je bilo na terenu skupaj kar 250 gasilcev s 54 gasilskimi vozili, ob 22. uri pa je bila večina intervencij, kot so dejali, zaključenih. "Zaradi silovitega neurja smo bili aktivirani na več kot 200 dogodkov."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Najverjetneje je prezgodaj, da bi sklepali zaključke, ampak po slikah in poročanjih sodeč je v Ljubljani nastal celo tornado," pa je na spletu zapisalo Neurje.si. Ob tem je objavilo dve fotografiji, na katerih se vidi lijakast oblak ter poudarili, da gre za povsem ločeni fotografiji. "Glede na razsežnosti škode (izruvana drevesa, odkrite strehe, vetrolom, itd.) lahko zaenkrat le sklepamo, da je nastal prvi letošnji 'evidentiran' tornado! Prav tako smo prejeli več fotografij iz Ljubljane, kjer je prav tako viden vrtinec," so dejali.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke