Neurje v noči na torek v znamenju strel, močnega vetra in debele toče

Po do sedaj zbranih podatkih so zabeležili 157 dogodkov, največ na območju regijskega centra za obveščanje Celje, in sicer 76 dogodkov, 34 na območju Ljubljane, 29 na območju Nove Gorice, po štiri na območjih regijskih centrov Maribor, Postojna in Kranj ter tri na območju Slovenj Gradca.

Močan dež in veter ter toča so podirali drevesa, telekomunikacijske drogove in napeljave, odkrivali strehe, meteorne vode so poplavljale objekte, pojavilo se je tudi nekaj plazov.

Na terenu je 70 gasilskih enot. Gasilci odstranjujejo drevesa z lokacij, kjer ogrožajo objekte ali prometno infrastrukturo, pokrivajo poškodovane strehe, črpajo meteorno vodo, sodelovali so pri evakuaciji otrok iz kampa Lepena v Bovcu.