Toča razbijala strehe, stekla, rolete, poškodovana so vozila

Hudo neurje s točo je zajelo območje Požege v Slavoniji na vzhodu Hrvaške. Lokalni mediji poročajo, da je toča v velikosti oreha povzročila veliko škodo na stanovanjskih objektih in avtomobilih. Veter je izruval več dreves, nekatera so padla tudi na ceste. Poročajo tudi o veliki škodi na poljih in v vinogradih.

Toča, ki je danes okrog 16. ure prekrila ulice, je razbijala strehe, stekla in rolete na stanovanjskih objektih. Velika škoda je tudi na avtomobilih, na katerih je videti razbita stekla in poškodovano pločevino. Še huje naj bi bilo v vaseh v okolici Požege, kjer so prebivalci spremljali, kako hudo neurje uničuje tudi tiste pridelke, ki so preživeli pomladansko pozebo. V vasi Vetovo pa je veter odnesel streho s hiše in jo vrgel na sosednjo hišo. Kot so za STA povedali nekateri starejši prebivalci Požege, česa takega v preteklih več kot 70 letih še niso doživeli. Dele mesta so sicer pred nekaj tedni po močnem nalivu poplavili tudi hudourniki. O tovrstnih poplavah pa danes ne poročajo. Hrvaški štab civilne zaščite je sicer davi prebivalce v severozahodnih in vzhodnih delih države opozoril na možnost neurij, ki bi lahko povzročila veliko škodo na premoženju in naravi. V Avstriji milijonska škoda Medtem v Avstriji še vedno odpravljajo posledice neurij, ki naj bi včeraj na severovzhodu Avstrije povzročila za skoraj 29 milijonov evrov škode na kmetijskih pridelkih. Gre za oceno zavarovalnice Österreichischen Hagelversicherung. Največ škode je toča, ki je bila ponekod velika kot teniške žogice, povzročila v Spodnji Avstriji, in sicer za 19 milijonov evrov. Tudi najstarejši prebivalci in izkušeni gasilci v Mistelbachu in Hollabrunnu ne pomnijo česa podobnega, so sporočili iz gasilske zveze Spodnje Avstrije. Samo v Hollabrunu je bilo na terenu okoli 800 gasilcev iz 50 društev, v celotni deželi pa 1600 gasilcev iz 110 društev. Toča je v deželi poškodovala več kot 300 streh. Zaradi močnega deževja so bile poplavljene številne hiše, orkanski veter pa je ruval drevesa in podiral električne drogove. V kraju Schrattenberg bei Poysdorf ob meji s Češko pa so občutili tudi moč tornada, ki je pustošil po sosednji državi. V kraju z več kot 800 prebivalci je bila poškodovana približno polovica vseh hiš.