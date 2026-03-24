Neuspeh na volitvah: Kdo bo prevzel odgovornost za slabe rezultate?

V preteklosti ni bilo nenavadno, da so politiki po volilnem porazu odstopili z vodilnih položajev v strankah. Zato je številne, ki so pričakovali bistveno bolj zapolnjene poslanske klopi, že v nedeljo doletelo vprašanje, ali bodo za slabe rezultate prevzeli politično odgovornost.

Predsednik SD Matjaž Han je že na volilni večer poudaril: "Verjemite mi, bomo mi to analizo naredili, v politiki se hitrih odločitev ne sprejema." SD so se danes popoldne sestali na kolegiju, izjav za javnost niso dajali, neuradno pa je slišati, da Han znotraj stranke še naprej uživa močno podporo.

V molk so se zavili tudi Demokrati, za katere je bila nedelja še veliko bolj boleča. V parlament se je prebilo le šest njihovih poslancev, med njimi pa ni predsednika stranke Anžeta Logarja. Svet in izvršilni odbor stranke naj bi se kmalu sestala. "Mislim, da morajo tudi člani in članice, ki so z vsem srcem sodelovali pri kampanji, povedati, ali se strinjajo z vodstvom in kako naprej," je v nedeljo povedal Logar.

Ena najbolj priljubljenih političark v državi, Urška Klakočar Zupančič, je že v nedeljo napovedala umik iz politike. V zapisu na Facebooku je pojasnila, da ji je bilo delovanje v politiki v zadnjem letu zelo neprijetno, pri čemer je izpostavila žaljenje, intrige, izključevanje ter "kaznovanje za neposlušnost", kar je po njenih besedah cena načelnosti.

Razočaranja ne skrivajo niti v Levici, kjer so računali na najmanj deset poslanskih mest, osvojili pa so jih pet. Med izvoljenimi poslanci ni niti enega predstavnika iz kvote stranke Vesna, s katero so nastopili na skupni listi. Sopredsednik Vesne Uroš Macerl je poudaril, da obe stranki ugotavljata, da ni dobro, da Vesna ostaja brez poslanca, zato že iščejo možne rešitve. Možnosti, da bi se razmerje še spremenilo zaradi glasov iz tujine ali nadomestnih mandatov, po njegovih besedah ostajajo zelo majhne.

Po volilnem porazu se, kot kaže, od politike poslavlja tudi Pavle Rupar. Na Facebooku je zapisal, da se tega "ne gre več", potem ko je njegovo stranko Glas upokojencev obkrožilo nekaj več kot štiri tisoč volivcev.