Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Neuspeh na volitvah: Kdo bo prevzel odgovornost za slabe rezultate?

Ljubljana, 24. 03. 2026 20.08 pred 55 minutami 2 min branja 35

Avtor:
Ema Čepon
Med neumornim osveževanjem rezultatov DVK so na mrazu najbolj trpeli prsti

Kako bo s prevzemanjem odgovornosti za rezultat na nedeljskih volitvah? Socialni demokrati (SD), ki so računali na več poslanskih mandatov, bodo najprej podrobno analizirali rezultate. Sestala naj bi se tudi svet stranke in izvršilni odbor Logarjevih Demokratov. Kaj pa bo s stranko Vesna, ki se je na volitve podala z Levico, ni pa osvojila niti enega poslanskega mandata?

V preteklosti ni bilo nenavadno, da so politiki po volilnem porazu odstopili z vodilnih položajev v strankah. Zato je številne, ki so pričakovali bistveno bolj zapolnjene poslanske klopi, že v nedeljo doletelo vprašanje, ali bodo za slabe rezultate prevzeli politično odgovornost.

Predsednik SD Matjaž Han je že na volilni večer poudaril: "Verjemite mi, bomo mi to analizo naredili, v politiki se hitrih odločitev ne sprejema." SD so se danes popoldne sestali na kolegiju, izjav za javnost niso dajali, neuradno pa je slišati, da Han znotraj stranke še naprej uživa močno podporo.

V molk so se zavili tudi Demokrati, za katere je bila nedelja še veliko bolj boleča. V parlament se je prebilo le šest njihovih poslancev, med njimi pa ni predsednika stranke Anžeta Logarja. Svet in izvršilni odbor stranke naj bi se kmalu sestala. "Mislim, da morajo tudi člani in članice, ki so z vsem srcem sodelovali pri kampanji, povedati, ali se strinjajo z vodstvom in kako naprej," je v nedeljo povedal Logar.

Ena najbolj priljubljenih političark v državi, Urška Klakočar Zupančič, je že v nedeljo napovedala umik iz politike. V zapisu na Facebooku je pojasnila, da ji je bilo delovanje v politiki v zadnjem letu zelo neprijetno, pri čemer je izpostavila žaljenje, intrige, izključevanje ter "kaznovanje za neposlušnost", kar je po njenih besedah cena načelnosti.

Razočaranja ne skrivajo niti v Levici, kjer so računali na najmanj deset poslanskih mest, osvojili pa so jih pet. Med izvoljenimi poslanci ni niti enega predstavnika iz kvote stranke Vesna, s katero so nastopili na skupni listi. Sopredsednik Vesne Uroš Macerl je poudaril, da obe stranki ugotavljata, da ni dobro, da Vesna ostaja brez poslanca, zato že iščejo možne rešitve. Možnosti, da bi se razmerje še spremenilo zaradi glasov iz tujine ali nadomestnih mandatov, po njegovih besedah ostajajo zelo majhne.

Po volilnem porazu se, kot kaže, od politike poslavlja tudi Pavle Rupar. Na Facebooku je zapisal, da se tega "ne gre več", potem ko je njegovo stranko Glas upokojencev obkrožilo nekaj več kot štiri tisoč volivcev.

volitve odgovornost SD Demokrati Vesna

Boj triletne Lore: za razvoj genske terapije potrebuje 150.000 evrov

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hribovito2020
24. 03. 2026 21.01
Zanimiv golaž
Odgovori
0 0
SAME KLOBASE
24. 03. 2026 21.01
V SD-ju bo Han naredil analizo..... Ne rabi delat nič ker je jasno kot beli dan tako kot so v predčasnih volitvah naplahtal v Ljubljani sds tako so tudi SD.... Golob se je malo pošopiril in namensko z pomočnikom Zokijem deskreditiral SD in Levico.... Resnica podvignil ker je satelit od Jankoviča....
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
24. 03. 2026 21.00
A teflonski Karl bo.pa še ostal predsednik stranke ? Njegova stranka je dobila 133 glasov. Pa še to se jih je polovica zmotila pri obkrožanju številke na listi
Odgovori
0 0
Anion6anion
24. 03. 2026 20.59
Rupar naivnež. JJ ga je izkoristil do konca in ga zavrgel. Tipično za Janšo
Odgovori
0 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
24. 03. 2026 21.02
Prav mu je!!! 🥴🥴🥴😆😆😆😆
Odgovori
0 0
Ga. Nutrija
24. 03. 2026 20.53
Golobvam je zastrupil um
Odgovori
+3
3 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
24. 03. 2026 21.02
Tebi ga je Jansa, svecka zblojena 🤣🤣🤣😆😆😆🥴
Odgovori
0 0
jutri bolje bo
24. 03. 2026 20.52
Kje je ta Klakočar najbolj priljubljena. Haloo.
Odgovori
+5
5 0
Sl0venc
24. 03. 2026 20.48
"Ena najbolj priljubljenih političark v državi, Urška Klakočar Zupančič..." Nič ni priljubljena. Ne bomo je pogrešali, zato vas prosim, da ne delajte člankov o njej.
Odgovori
+5
6 1
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
24. 03. 2026 21.03
Tebi je je Jelko Godec priljubljen pa Mahnić 😆😆😆😆🤣🤣🤣🥴
Odgovori
0 0
Frincko
24. 03. 2026 20.48
Končno, Rupar se bo ugasnil. Zdaj pa samo še Jajo kaj takega iksne in imamo predčasno novo leto
Odgovori
+3
5 2
Pajo_36
24. 03. 2026 20.47
Po volilnem porazu se, kot kaže, od politike poslavlja tudi Pavle Rupar. Na Facebooku je zapisal, da se tega "ne gre več", potem ko je njegovo stranko Glas upokojencev obkrožilo nekaj več kot štiri tisoč volivcev. - - -ima Boga, bom z veliko napisal ! Sam bog te je štrafal, ko si takele zdrahe delal proti dobrodelnim akcijam Avdića ! Povzročil si, da je Tržič moder, s svojo lopovščino, upam, da te ne vidimo nikoli več !!
Odgovori
-2
1 3
Slovenska pomlad
24. 03. 2026 20.44
Janša je izgubil že osme volitve.
Odgovori
-2
2 4
presrani
24. 03. 2026 20.40
Mi ,ki smo volili leve stranke smo zadovoljni imamo 40 glasov.
Odgovori
+2
5 3
Clovek_002
24. 03. 2026 20.38
Volilci naj jo prevzamejo. Če bi vsi sodelovali, bi demokracija tudi delovala.
Odgovori
+4
4 0
Kod.
24. 03. 2026 20.36
Lahko se izgovarjajo na kozmični dež,to je zadnje čase največji krivec
Odgovori
+2
2 0
gggg1
24. 03. 2026 20.36
"Ena najbolj priljubljenih političark v državi", ha ha ha. Med ljudmi sigurni priljubljena, sicer bi bila izvoljena. Samo mediji so jo naprej porivali.
Odgovori
+3
5 2
mužet
24. 03. 2026 20.35
KAJ PA VEČNI JJ - BO ODSTOPIL????
Odgovori
+3
9 6
LevoDesniPles
24. 03. 2026 20.38
lol ne bodi ljubosumen na januša ker morate vi na vsake 2 leti menjat partnerja XD
Odgovori
+3
4 1
Clovek_002
24. 03. 2026 20.41
Ni on tvoj partner, ampak gospodar. Škoda, ker si v napačnega zaljubljen.
Odgovori
+1
2 1
Kameleon Kiddo
24. 03. 2026 20.41
Ne grw se za ljubosumje prijatelj. Gre se da se en človek noče umaknit l kar bi bilo najbolj zdravo za celotno slovenijo. Odkocalnje svije naj da priložnost drugim. Ves zakaj je ne da? Ker so munisti strici ki komandirajo leve to rekli. Zaj pa se zbudi. Cimvex nas bo zbujenih ,lazje bomo red delali.
Odgovori
+0
2 2
Sl0venc
24. 03. 2026 20.52
Tovariš Twitto bo odstopil tako kot tovariš Tito - ko bo umrl. V SDS ni možnosti, da bi zamenjali predsednika stranke.
Odgovori
-2
0 2
Levi so barabe
24. 03. 2026 20.35
Klakočarka tako priljubljena, pa neizvoljena? Ker mediji lažejo! Kaj bi šele bilo če bi upala kandidirat v domači sevnici
Odgovori
+3
5 2
LevoDesniPles
24. 03. 2026 20.34
klokočurjeva najbolj priljubljena političarka v državi????????????????????????? ?????????? XD
Odgovori
+4
5 1
LevoDesniPles
24. 03. 2026 20.36
ste mislili najbolj nadležna frklja na celotnem svetu 8D
Odgovori
+2
4 2
Ga. Nutrija
24. 03. 2026 20.32
Kaj mislite. To je rezultat te vlade. Osebno goloba. On je okrepil desne stranke. Socialce filal, podjetnike tiščal dol, kradel, vlagal v ta javni sektor ki je ena sama blamaža. Evo
Odgovori
+5
7 2
Kod.
24. 03. 2026 20.31
Socialni demokrati (SD), ki so računali na več poslanskih mandatov, bodo najprej podrobno analizirali rezultate........................Glede na to da še vedno stoji spomenik na Litijski,je bil rezultat še preveč dober 😁
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599