Neuspešni poskusi, izgube, bolečina: spopadanje z neplodnostjo

V Sloveniji se vsak šesti par bori z neplodnostjo. S pomočjo zunajtelesne oploditve se pri nas tako vsako leto rodi približno 1500 otrok. "Bilo je vredno, in če me danes vprašate, bi še enkrat prehodila isto pot," pa pravi Slovenka, ki je prvega otroka dobila po osmih letih zdravljenja in osmih IVF-postopkih. S tem se je borila tudi igralka Jennifer Aniston, ki je pri 53 letih končno utišala govorice in priznala, da je storila in poskusila vse, da bi zanosila, pa ji žal ni uspelo.

Igralka Jennifer Aniston, ki so ji tabloidi vsak mesec pripisovali novo nosečnost, ugibali o spolu otroka, se spraševali, ali jo je Brad Pitt zapustil, ker ni želela otrok, je pri 53 letih končno utišala govorice in priznala, da je storila in poskusila vse, da bi zanosila, pa ji žal ni uspelo.