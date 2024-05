Neuspešno pogajanje med sodniki in vlado

Po propadlem vladnem usklajevanju z zdravniki je podobno klavrno tudi v pogovorih vlade s sodniki. Vlada je nekoliko z zamudo sodnikom vendarle poslala uradni predlog interventnega zakona za uskladitev sodniških plač z drugimi funkcionarji, do katerega se nameravajo sodniki opredeliti po praznikih. So pa v sodniškem društvu in sodnem svetu že komentirali osnutek tega predloga: ta je neustrezen tako s časovnega kot tudi z vsebinskega vidika, sporočajo. Ali so za dogovor sploh kakšne možnosti?