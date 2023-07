Neustavno: nepremičnine vrnili, najemniki ostali

Po presoji ustavnega sodišča sta del Zakona o denacionalizaciji in del Stanovanjskega zakona, ki se nanašata na določena neprofitna najemna razmerja za nedoločen čas, v neskladju z ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v enem letu po objavi odločbe v uradnem listu, je v odločbi zapisalo ustavno sodišče.

Po odločitvi ustavnega sodišča sta prvi odstavek 24. člena Zakona o denacionalizaciji ter 107. člen in prvi odstavek 173. člena Stanovanjskega zakona, ki se nanašata na neprofitna najemna razmerja za nedoločen čas, ki so jih s prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice sklenili zavezanci za vrnitev stanovanja v denacionalizaciji in v katera so kot najemodajalci pozneje vstopili upravičenci do denacionalizacije oziroma njihovi univerzalni pravni nasledniki, v neskladju z ustavo. Presojo ustavnosti je zahtevalo Okrajno sodišče v Mariboru. To je v zahtevi, ki jo povzema ustavna odločba, pojasnilo, da odloča v pravdnem postopku zaradi odpovedi najemne pogodbe in izpraznitve stanovanjske nepremičnine.

icon-expand Ustavno sodišče FOTO: Miro Majcen

V postopku na mariborskem okrajnem sodišču naj bi tožniki, ki so solastniki denacionalizirane nepremičnine, ki je bila vrnjena njihovemu pravnemu predniku, in najemodajalci tožili najemnika, prejšnjega imetnika stanovanjske pravice, ki je še pred vrnitvijo nepremičnine v denacionalizaciji z občino sklenil neprofitno najemno pogodbo za nedoločen čas. V pogodbo so nato po sili zakona vstopili tožniki oz. njihov pravni prednik. Izpodbijane zakonske določbe naj bi bile podlaga za odločitev v navedeni zadevi. Na njihovi podlagi naj bi moralo mariborsko okrajno sodišče tožbeni zahtevek zavrniti, saj naj bi iz njih izhajalo, da sprememba lastništva ne vpliva na že obstoječa najemna razmerja. Predlagatelj meni, da je izpodbijana ureditev v neskladju s 33. členom ustave. Nepravično ravnotežje med splošnimi družbenimi cilji in pravicami najemnikov Omenjeni členi dveh navedenih zakonov po presoji ustavnega sodišča po vrnitvi stanovanj v last denacionalizacijskim upravičencem dolgoročno in bistveno omejujejo možnost razpolaganja z lastno stvarjo in pravico do pridobivanja dobička iz zasebne lastnine. "Najverjetneje niso posebej redki primeri, ko denacionalizacijski upravičenec v času svojega življenja nikoli ni mogel zaračunavati za stanovanje normalne tržne najemnine, obenem pa ni država nikoli vzpostavila mehanizma, ki bi breme njene socialne politike prenesel z zasebnika nanjo," je zapisano v ustavni odločbi.