Neustrašni, ko gre za medalje, in neposredni, ko gre iz oči v oči

Niz podkastov z naslovom Iz oči v oči z Rankom Babićem prinaša drugačne pogovore s slovenskimi športniki, kot smo jih vajeni, o športu, njihovih začetkih, pripravah … Odgovarjajo na neobičajna vprašanja in pojasnijo, kaj se dogaja pred tekmo, kakšne metode uporabljajo za koncentracijo, kako njihove dosežke spremljajo prijatelji, kako jim pomagajo športni psihologi … Je pogovor iz oči v oči, je pristen in iskren, obarvan z obilico humorja, kot to zna le Ranko Babić. To so intervjuji, ki niso namenjeni le strastnim športnim navdušencem, ampak pred ekrane pritegnejo tudi vse tiste druge. Ne verjameš? Kar poglej.

Allianz Slovenija in Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez sta želela različne športe in športnike še bolj približati ljudem, zato sta združila moči in ustvarila te podkaste pod vodstvom genialnega Ranka Babića. Vsako soboto ob 17. uri bo tako na voljo nova doza smeha in pristen pogovor s športniki, ki so že ali šele bodo izkusili olimpijski duh, evforijo, napetost in navdušenje. V prvem podkastu Ranko Babić gosti slovenskega taekwondoista Ivana Trajkovića, ki je med drugim pojasnil, zakaj je lahko udarec v glavo pozitivna stvar. Ali pa, kdo bi zmagal, če bi se boril s Stevenom Seagalom, Brucem Leejem, Jackiem Chanom. Vsak pogovor Ranko Babić zaključi s preizkusom in na tem s Trajkovićem je celo tvegal svojo glavo.