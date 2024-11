Napokani leseni nosilci, na kovinskih delih že erozija. Kdo bo kril stroške?

Bovški občinski svet je na seji v četrtek sprejel sklep o izvedbi neodvisne revizije projektne dokumentacije strehe in ostalih opravljenih gradbenih del na novi športni dvorani v Bovcu, ki je nevarna in neuporabna. Na njej so še pred začetkom uporabe popokali strešni nosilci. Župan Valter Mlekuž pričakuje sanacijo na stroške izvajalca Kolektorja.

Lepljeni leseni nosilci strehe nove dvorane so napokali tik pred načrtovanim odprtjem. icon-picture-layer-2 1 / 3

Bovški župan Valter Mlekuž se bo po napovedih danes sestal z Markom Trampužem, direktorjem izvajalca del Kolektor Kolinga. Kot je povedal, občina pričakuje, da bo podjetje na lastne stroške odkrilo streho in zamenjalo nosilce. Lepljeni leseni nosilci strehe nove športne dvorane so napokali pred dvema mesecema, tik pred načrtovanim jesenskim odprtjem. Zaradi razjasnitve okoliščin je Kolektor Koling naročil pregled in oceno stanja lesene nosilne konstrukcije pri Zavodu za gradbeništvo (ZAG). Poročilo zavoda med drugim ugotavlja neustrezno izdelavo strešnih nosilcev. Med drugim poročilo navaja, da so bili vgrajeni neustrezno pripravljeni leseni nosilci ter da so pomanjkljivosti tudi na betonih, na kovinskih delih pa se pojavlja erozija. Za sanacijo nastale škode zavod predvideva eno samo možno rešitev: zamenjavo nosilcev. To pa pomeni ponovno izgradnjo strehe in s tem milijonske stroške. Poleg tega zavod predlaga revizijo projektne dokumentacije za streho.

Občina Bovec je Kolektor Kolingu za dela izplačala več kot devet milijonov evrov. FOTO: POP TV icon-expand

Biro: Na nepravilnosti smo opozarjali ves čas gradnje Športno dvorano v Bovcu je projektiral biro Ravnikar-Potokar, statični izračun strehe in nosilcev pa je opravilo podjetje Projekt. Predstavnika obeh stojita za projektom in se strinjata z revizijo. Kot sta na seji občinskega sveta dejala direktor Projekta Andrej Koglot in Robert Potokar iz biroja Ravnikar-Potokar, sta na nepravilnosti, ugotovljene med lastnim projektantskim nadzorom, opozarjala ves čas gradnje. Koglot je dejal, da je izvajalce in nadzor opozoril na možnost porušitve lesenih nosilcev dober mesec dni prej, preden so res napokali. Pri lepljenih lesenih nosilcih namreč ob preobremenitvi lahko nastopi hipna porušitev. Kot je dodal, je največji indikator neustreznosti izdelave nosilcev ta, da so napokali, še preden so bili polno obremenjeni, čeprav bi morali statično zdržati štirikratno predvideno obremenitev. Nadzornik gradnje dvorane Srečo Barbič je medtem zatrdil, da neustreznosti nosilcev, preden so popokali, ni bilo mogoče ugotoviti. Poleg tega so imeli ustrezne certifikate, je dodal. Ker so v Bovcu podvomili, ali je Kolektor Koling svoje delo ustrezno opravil tudi na drugih delih športne dvorane, bodo kakovost izvedenih del ločeno preverili tudi drugod v objektu.

Župan Mlekuž pričakuje, da bo podjetje na lastne stroške odkrilo streho in zamenjalo nosilce. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand