Odgovorni: alarma nismo sprožili, ker smo se bali panike

Ko je minulo soboto zagorelo skladišče odpadnih avtomobilskih delov na jugu Ljubljane, so enote, ki so sodelovale v obsežni intervenciji, sprejele odločitev, da pred nevarnim dimom neposredno opozorijo zgolj bližnje prebivalce. Ostale so opozorili z obvestilom na družbenih omrežjih. Ker je gorelo sredi noči, ko večina spi, smo preverili, če je bilo takšno obveščanje ustrezno in kako bi potekalo v primeru, da bi se dim širil horizontalno.

Prejšnjo soboto ob 23.13 uri je zagorelo na opuščenem avtoodpadu na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani. Zagorelo je skladišče odpadnega materiala, med katerim so bili razni avtomobilski deli, pnevmatike in plastika. Posredovalo je več gasilskih enot, na sami intervenciji pa je sodelovalo kar 220 gasilcev. Materialna škoda zaradi požara sicer ni velika, je pa požar ogrožal premoženje in življenja ljudi, so sporočili ljubljanski policisti. V zrak se je namreč dvigal velik steber gostega črnega dima, prav tako se je ogenj širil proti bližnjemu gozdu, a so uspeli gasilci preprečiti, da bi zagorel. So pa zaradi nevarnosti dima, ki se je dvigal, opozorili bližnje stanovalce, naj se ne zadržujejo na prostem in naj zaprejo okna.

Nočna intervencija, ko je večina spala Ker je požar izbruhnil ponoči, ko je večina prebivalcev že spala, hkrati pa je po zelo vročem dnevu velika večina zvečer, ko so temperature končno malo padle, zračila svoja stanovanja, nas je zanimalo, kako je potekalo obveščanje prebivalcev pred nevarnostjo in ali so načrtovali tudi kakšne dodatne ukrepe.

icon-expand Steber gostega črnega dima se je dvigal nad pogoriščem. FOTO: Bralec Jan

Na Oddelku za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU občine Ljubljana, ki je zadolženo za obveščanje v takšnih intervencijah, so nam pojasnili, da so z oceno potreb po izvajanju zaščitnih ukrepov za okoliške prebivalce pričeli že v začetku izvajanja intervencije. "Značilnost požara in vremenske razmere so botrovale temu, da se je oblikoval dimni steber, ki se je v pretežni meri dvigoval vertikalno. V takšnem primeru pride do tolikšne prostorske razpršitve in s tem razredčitve, da ta praviloma ne predstavlja akutne nevarnosti. Prav tako med osebjem na intervenciji ni prihajalo do akutnih posledic zaradi izpostavljenosti dimu," pojasnjujejo in dodajajo, da so se na osnovi tega odločili, da izdajo priporočila, ki veljajo ob vsakem požaru, t.j. naj se osebe zunaj stavb umaknejo z območja, ki je neposredno izpostavljeno dimu oziroma se umaknejo v objekt in zaprejo okna.

icon-expand Pri gašenju je sodelovalo kar 220 gasilcev. FOTO: POP TV

Policisti obvestili stanovalce bližnjih hiš



Kot navajajo, je obveščanje najbližjih stanovalcev potekalo po dogovoru med različnimi službami. "Policisti na terenu so izvedli primarni obhod bližnjih hiš z namenom hitrega in učinkovitega obveščanja prebivalstva z napotki in usmeritvami. Drugi razlog je bilo ugotavljanje številčnega stanja prebivalstva najbližjih hiš, če bi bila potrebna evakuacija." Ostalo javnost in medije so obvestili preko Facebook strani Gasilske brigade Ljubljana, in sicer okoli 1. ure.

"Na ta način smo zagotovili najhitrejše obveščanje javnosti. Vsi, ki so poklicali na center za obveščanje URSZR 112 ali policijo na 113, so, kot to določa tudi zakon, prejeli informacije o dogajanju."



Za širše alarmiranje se niso odločili Na vprašanje, ali je objava na družbenih omrežjih sredi noči dovolj, na občini odgovarjajo, da "glede na razvoj dogodkov, omejitev požara ter dejstvo, da med osebjem na terenu ni prihajalo do akutnih zastrupitev oziroma znakov zastrupitve, odločitve o širšem alarmiranju nismo sprejeli." Ko je bil enkrat požar omejen in pod nadzorom, torej okoli 2.40 ure, je bil dim sestavljen predvsem iz vodne pare. "Ta je sicer imela specifičen neprijeten vonj, zato smo zaradi varnosti in splošne obveščenosti svetovali prebivalstvu, da naj ima zaprta okna in vrata."

Sklepamo, da velika večina javnosti ne pozna alarmnih znakov SIJA ter kako v posameznem primeru ravnati. —Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU MOL