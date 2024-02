(Ne)varna Ljubljana – kriminal narašča, je pa pod desetletnim povprečjem

Petek zvečer – mesto živi, mladi se odpravljajo v nočne klube, bare, na zabave. Precej običajen prizor za konec tedna. V središču mesta se najprej srečamo z Lavro in Pio, študentkama tretjega in petega letnika fakultete. Obe v torbici nosita solzivec. Da jima je zvečer neprijetno, da ju je strah, pravita. "Starši so mi ga kupili, ker jih skrbi zame. Takrat je bil razprodan," pravi 22-letna Lavra. Pia pa, da je v Ljubljani dve leti in da je že ugotovila, kje je varno hoditi in kje ne. V podhode si ne upa, prav tako zvečer ne hodi po temnih ulicah zunaj središča mesta.

Vtis nevarnosti, ki ni skladen z resničnostjo

"Ljubljana ni nič bolj nevarna leta 2024, kot je bila leta 2019, nam se pa le zdi, da je bolj nevarna," pravi dr. Mojca Plesničar z Inštituta za kriminologijo ljubljanske Pravne fakultete. Na to, kako dojemamo varnost, vplivajo družbena omrežja, mediji, osebne izkušnje ali poznavanje nekoga, ki se mu je zgodilo nekaj neprijetnega, pojasnjuje dr. Gorazd Meško s Fakultete za varnostne vede. Spreminja se družbena struktura in na vse to so, pravi, ljudje veliko bolj občutljivi. A dejstvo je, da je največ storilcev, dobri dve tretjini – policisti jih je letos samo v Ljubljani obravnavali 12.549 – državljanov Slovenije, četrtina pa državljanov Bosne in Hercegovine, Srbije, Kosova, Makedonije, Rusije in Ukrajine. Le dobrih 5 odstotkov predstavljajo osumljenci iz preostalih tretjih držav. Kako je v mestu ponoči? Česa je strah mladih in njihovih staršev? Katera kazniva dejanja izstopajo in kaj pravi Policija, pa v tokratni rubriki 24ur Inšpektor.