Nevarna pot v šolo: za prevoz prenevarna, peš pa lahko hodijo

"Vsak dan trepetamo, ali bo naš otrok varno prispel do šole ali pa se bo na cesti kaj zgodilo," je klic na pomoč obupanih staršev osnovnošolcev, ki živijo v Rošpohu nad Kamnico. Dober kilometer dolga cesta do prve avtobusne postaje je ozka, uničena, brez pločnika, nobene razsvetljave, uničene so tudi bankine. In ko so od šole in mariborske občine zahtevali, naj otrokom zagotovijo prevoz do šole, do katerega bi morali biti upravičeni, so dobili odgovor, ki jim je dobesedno vzel sapo: da je cesta za prevoz otrok prenevarna. Peš pa torej lahko hodijo?