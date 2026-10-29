Nevarna vožnja z BMW-jem, ustavili so ga šele s stingerjem

Po 18. uri so bili policisti PU Novo mesto obveščeni o nevarni vožnji voznika BMW-ja. Ta naj bi vozil iz smeri Metlike proti Novemu mestu, vijugal po vozišču in ogrožal vse druge udeležence.

Na kraj so bili nemudoma napoteni policisti, voznika so izsledili in ga poskušali ustaviti s svetlobnimi in zvočnimi signali. A kršitelj njihovih znakov ni upošteval in je z nevarno vožnjo nadaljeval, zato so policisti uporabili stinger.