Nevarna vožnja z BMW-jem, ustavili so ga šele s stingerjem

Po 18. uri so bili policisti PU Novo mesto obveščeni o nevarni vožnji voznika BMW-ja. Ta naj bi vozil iz smeri Metlike proti Novemu mestu, vijugal po vozišču in ogrožal vse druge udeležence.
Na kraj so bili nemudoma napoteni policisti, voznika so izsledili in ga poskušali ustaviti s svetlobnimi in zvočnimi signali. A kršitelj njihovih znakov ni upošteval in je z nevarno vožnjo nadaljeval, zato so policisti uporabili stinger.
Voznik je stinger prevozil ampak z izpraznjenimi pnevmatikami nadaljeval vožnjo proti Novemu mestu, kjer je v Žabji vasi obstal.
Policisti so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga obvladali ter mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus alkoholiziranosti, ki ga je odklonil. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.
Zaradi več kršitev cestnoprometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog in na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa za ugotovljene kršitve predpisuje globo v višini 1980 evrov in izrek 23 kazenskih točk.
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