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Slovenija

Nevarna vožnja z BMW-jem, ustavili so ga šele s stingerjem

Novo mesto, 29. 10. 2026 10.13 pred 51 minutami 1 min branja 17

Avtor:
N.V.
Nevarna vožnja

Voznik BMW-ja je iz Metlike proti Novemu mestu vijugal po cesti, vozil izredno počasi in ogrožal druge udeležence v prometu. Policisti so ga poskušali ustaviti a njihovih znakov ni upošteval, zato so uporabili stinger. V Žabji vasi je obstal, policija pa mu je odredila preizkus alkoholiziranosti, ki ga je odklonil.

Po 18. uri so bili policisti PU Novo mesto obveščeni o nevarni vožnji voznika BMW-ja. Ta naj bi vozil iz smeri Metlike proti Novemu mestu, vijugal po vozišču in ogrožal vse druge udeležence.

Na kraj so bili nemudoma napoteni policisti, voznika so izsledili in ga poskušali ustaviti s svetlobnimi in zvočnimi signali. A kršitelj njihovih znakov ni upošteval in je z nevarno vožnjo nadaljeval, zato so policisti uporabili stinger.

Policija
Policija
FOTO: Luka Kotnik

Voznik je stinger prevozil ampak z izpraznjenimi pnevmatikami nadaljeval vožnjo proti Novemu mestu, kjer je v Žabji vasi obstal.

Policisti so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga obvladali ter mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus alkoholiziranosti, ki ga je odklonil. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. 

Zaradi več kršitev cestnoprometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog in na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa za ugotovljene kršitve predpisuje globo v višini 1980 evrov in izrek 23 kazenskih točk.

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policija voznik kršitev vožnja

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KOMENTARJI17

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
peri70
29. 10. 2026 11.09
privilegirani državljani, ki si ponovno upajo preveč...
Odgovori
+2
2 0
Con-vid 1984
29. 10. 2026 11.07
Vozilo zaseženo??????
Odgovori
+3
3 0
blue3dragon
29. 10. 2026 11.16
Zakaj? Mogoče ni bilo pogojev.
Odgovori
-1
0 1
zmerni pesimist
29. 10. 2026 11.04
Bmw in žabja vas vse jasno avto takoj v stiskalnico drugače mu ga bo sodišče vrnilo
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+8
8 0
300 let do specialista
29. 10. 2026 10.54
Kazen bo seveda plačal sv. Peter.
Odgovori
+14
14 0
HitriKrtek
29. 10. 2026 10.52
Kaj pa če bi policist bili malo pozorni na naslednje krimilace: Ljubljana Celovška cesta, vsak večer po 22i uri divjanje nažiganje kolker se da. Zaloška cesta od ovoznice proti Polju... pač to se nažiga obrate v nedogled, da se teh ljudi ne polovi jaz to absolutno ne razumem... Pač jaz ponoči nisem nikoli vidal enega policaja na vseh teh vpadnicah, niti enega... kaj počnejo Ljubljanski policisti, ne vem.. ampak absolutno ne lovite prepotentnežev in služite na vsakodnevnih bogih ljudeh ki mogoče prekoračijo 10kmh na poti v službo... teh manijakov ki jim poka iz avspuha, da se vse skup trese pa nihče ne preveri.
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+10
11 1
Potouceni kramoh
29. 10. 2026 10.55
Ne živiš v pravem mestu in državi.Tu sta kriminal in korupcija zaščitena.
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+8
9 1
?iro123
29. 10. 2026 10.51
A resetiral ga niso neč z gumištrudlnu, miličniki so to učas znal nardit.
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+6
6 0
The T3chnics
29. 10. 2026 10.47
Še sreča, da niso prileteli autohtoni prebivalci in se spravili na policiste.
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+7
7 0
blekk
29. 10. 2026 10.46
Vozil izredno počasi:) torej po slovenski logiki zelo varno. Kar ni ravno logično za BMW šoferje po slovenski logiki
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+2
3 1
Groucho Marx
29. 10. 2026 10.43
Prejemnik socialnih transferjev?
Odgovori
+14
14 0
obožeobože
29. 10. 2026 10.40
Brajdić?
Odgovori
+10
10 0
abc123def456
29. 10. 2026 10.39
zabja vas - pripeljal se je domov ...
Odgovori
+15
15 0
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