Nevarna zasavska regionalna cesta: k sosedom raje z avtom kot peš

Krajani Zgornjega Hotiča pri Litiji so protestno ustavili promet iz Ljubljane v Litijo. Že 40 let opozarjajo, naj država uredi obvoznico, saj se čez naselje po glavni zasavski regionalni cesti vsak dan pelje okoli 8000 vozil, cesta pa ponekod nima niti pločnika. "Strah nas je za otroke, k sosedom se raje peljemo z avtom, kot da gremo peš," pripovedujejo. Na direkciji za infrastrukturo odgovarjajo, da si tudi sami prizadevajo, da bi obvoznico čimprej zgradili, vendar postopki zahtevajo svoj čas.