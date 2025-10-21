Svetli način
Slovenija

Nevarna zasavska regionalna cesta: k sosedom raje z avtom kot peš

Litija, 21. 10. 2025 20.27 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Lea Hrovat
Krajani Zgornjega Hotiča pri Litiji so protestno ustavili promet iz Ljubljane v Litijo. Že 40 let opozarjajo, naj država uredi obvoznico, saj se čez naselje po glavni zasavski regionalni cesti vsak dan pelje okoli 8000 vozil, cesta pa ponekod nima niti pločnika. "Strah nas je za otroke, k sosedom se raje peljemo z avtom, kot da gremo peš," pripovedujejo. Na direkciji za infrastrukturo odgovarjajo, da si tudi sami prizadevajo, da bi obvoznico čimprej zgradili, vendar postopki zahtevajo svoj čas.

Albert Konečnik
21. 10. 2025 20.44
+2
V SLO smo pač tako sposobni, da nekega problema niti v 40.letih ne znamo rešiti, Glede tega smo prav gotovo svetovni rekorderji. Več javnih služb in birokracije, manjša učinkovitost.
