Nevarne kemikalije našli celo v papirju za peko in zobnih nitkah

Rezultati preizkusa, ki so ga izvedli pod okriljem mednarodne organizacije za primerjalno potrošniško testiranje ICRT (International Consumer Research and Testing), kažejo, da so te per- in polifluoroalkilne snovi (PFAS) še vedno močno prisotne, je sporočila ZPS.

Na testu je bilo več kot 200 potrošniških izdelkov, 32 so jih kupili na spletnih tržnicah, kot so Amazon, Temu in Shein. Med izdelki, ki so jih preizkusili, so papir za peko, obliži, čajne vrečke, športni (kineziološki) trakovi, zobne nitke, cvrtniki na vroč zrak in zapestnice za pametne ure.