Nevarne kemikalije v perilu, slušalkah in otroških majicah

Kot so sporočili z Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), so potrošniške organizacije iz Slovenije, Avstrije, Madžarske, Češke in Slovaške v okviru projekta LIFE ToxFree testirale tri skupine izdelkov – spodnje perilo, slušalke in otroške UV-majice.

Konec septembra je v Ljubljani potekala mednarodna konferenca Nevarne kemikalije, od dokazov do spremembe zakonodaje, na kateri so strokovnjaki iz Slovenije in tujine predstavili nove teste izdelkov, slovenske podatke o izpostavljenosti otrok nekaterim nevarnim kemikalijam in pasti t. i. poenostavitev evropske zakonodaje na področju kemikalij.

Testirale so 166 vzorcev spodnjega perila in pri tem odkrile, da je vsaj en bisfenol vsebovalo 55 vzorcev. Izpostavili so, da so tem kemikalijam bolj izpostavljene ženske in dekleta, saj je žensko perilo pogosteje iz sintetičnih materialov. Slušalk so testirali 81, pri čemer so vsi vzorci vsebovali vsaj eno snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost. Ftalate in bisfenole so našli v vseh slušalkah, 72 odstotkov pa jih je vsebovalo pet ali več zaviralcev gorenja.

Pri testu otroških UV-majic pa se je izkazalo, da jih je bisfenole vsebovalo 60 odstotkov, medtem ko jih več kot tretjina (35 odstotkov) ne dosega deklarirane UV-zaščite, zato ne izpolnjuje zakonodaje EU za osebno varovalno opremo.

Kemikalije pa niso prisotne le v izdelkih, ampak tudi v telesih slovenskih otrok. Nacionalni program humanega biomonitoringa, ki ga izvajajo Institut Jožef Stefan, Nacionalni inštitut za javno zdravje in partnerji po naročilu Urada RS za kemikalije, je vključil več kot 1800 slovenskih otrok in najstnikov. Po predhodnih rezultatih ostaja BPA prevladujoči bisfenol. Deklice imajo višje ravni več presnovkov ftalatov kot dečki, verjetno zaradi pogostejše uporabe izdelkov za osebno nego, so zapisali na ZPS.

Danska potrošniška organizacija THINK Chemicals pa je preučila več kot 25.000 kozmetičnih izdelkov na danskem trgu. V več kot 60 odstotkih izdelkov so našli dišave, v 25 odstotkih pa hormonske motilce.

Kot so poudarili na ZPS, so hormonski motilci, kot so bisfenoli, ftalati in PFAS, povezani z motnjami plodnosti, debelostjo, sladkorno boleznijo tipa 2, nekaterimi vrstami raka in motnjami razvoja. Klara Matouškova s Karlove univerze v Pragi je ob tem izpostavila, da učinkujejo že v zelo majhnih odmerkih.

ZPS opozarja, da Evropa zaščito rahlja namesto krepi, potrošnike pa ob tem poziva, naj bodo previdni pri svojih nakupih, nova oblačila naj pred prvo uporabo vedno operejo, pri otrocih pa naj omejijo uporabo izdelkov z dišavami, parfumov in osvežilcev zraka.

Ker pa se posameznik sam ne more zaščititi, ZPS skupaj z Evropsko potrošniško organizacijo BEUC poziva slovenske in evropske odločevalce, naj med drugim prepovejo prisotnost rakotvornih, mutagenih in za razmnoževanje strupenih snovi ter hormonske motilce v vseh izdelkih za potrošnike, okrepijo nadzor, posebej zaščitijo otroke s strožjimi pravili za dišave, starostnimi opozorili in omejitvami oglaševanja kozmetike otrokom ter zagotovijo, da poenostavljanje zakonodaje EU ne bo nižalo ravni zaščite zdravja in okolja.