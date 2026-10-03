Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Nevarne kemikalije v perilu, slušalkah in otroških majicah

Ljubljana, 03. 10. 2026 08.23 pred 1 uro 3 min branja 18

Avtor:
STA
UV zaščita

Številni izdelki za vsakdanjo rabo predstavljajo vir izpostavljenosti nevarnim kemikalijam, pri čemer so najranljivejši otroci in ženske. Testiranja več potrošniških organizacij so pokazala, da je nevarne kemikalije vsebovala tretjina vzorcev spodnjega perila, vse testirane slušalke in 60 odstotkov otroških majic z UV zaščito pred soncem.

Konec septembra je v Ljubljani potekala mednarodna konferenca Nevarne kemikalije, od dokazov do spremembe zakonodaje, na kateri so strokovnjaki iz Slovenije in tujine predstavili nove teste izdelkov, slovenske podatke o izpostavljenosti otrok nekaterim nevarnim kemikalijam in pasti t. i. poenostavitev evropske zakonodaje na področju kemikalij.

Kot so sporočili z Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), so potrošniške organizacije iz Slovenije, Avstrije, Madžarske, Češke in Slovaške v okviru projekta LIFE ToxFree testirale tri skupine izdelkov – spodnje perilo, slušalke in otroške UV-majice.

Preberi še Navadne 'gatke' so postale 'za babice', v modernih pa so nevarne kemikalije

Testirale so 166 vzorcev spodnjega perila in pri tem odkrile, da je vsaj en bisfenol vsebovalo 55 vzorcev. Izpostavili so, da so tem kemikalijam bolj izpostavljene ženske in dekleta, saj je žensko perilo pogosteje iz sintetičnih materialov. Slušalk so testirali 81, pri čemer so vsi vzorci vsebovali vsaj eno snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost. Ftalate in bisfenole so našli v vseh slušalkah, 72 odstotkov pa jih je vsebovalo pet ali več zaviralcev gorenja.

Pri testu otroških UV-majic pa se je izkazalo, da jih je bisfenole vsebovalo 60 odstotkov, medtem ko jih več kot tretjina (35 odstotkov) ne dosega deklarirane UV-zaščite, zato ne izpolnjuje zakonodaje EU za osebno varovalno opremo.

Kemikalije pa niso prisotne le v izdelkih, ampak tudi v telesih slovenskih otrok. Nacionalni program humanega biomonitoringa, ki ga izvajajo Institut Jožef Stefan, Nacionalni inštitut za javno zdravje in partnerji po naročilu Urada RS za kemikalije, je vključil več kot 1800 slovenskih otrok in najstnikov. Po predhodnih rezultatih ostaja BPA prevladujoči bisfenol. Deklice imajo višje ravni več presnovkov ftalatov kot dečki, verjetno zaradi pogostejše uporabe izdelkov za osebno nego, so zapisali na ZPS.

Danska potrošniška organizacija THINK Chemicals pa je preučila več kot 25.000 kozmetičnih izdelkov na danskem trgu. V več kot 60 odstotkih izdelkov so našli dišave, v 25 odstotkih pa hormonske motilce.

Kot so poudarili na ZPS, so hormonski motilci, kot so bisfenoli, ftalati in PFAS, povezani z motnjami plodnosti, debelostjo, sladkorno boleznijo tipa 2, nekaterimi vrstami raka in motnjami razvoja. Klara Matouškova s Karlove univerze v Pragi je ob tem izpostavila, da učinkujejo že v zelo majhnih odmerkih.

ZPS opozarja, da Evropa zaščito rahlja namesto krepi, potrošnike pa ob tem poziva, naj bodo previdni pri svojih nakupih, nova oblačila naj pred prvo uporabo vedno operejo, pri otrocih pa naj omejijo uporabo izdelkov z dišavami, parfumov in osvežilcev zraka.

Ker pa se posameznik sam ne more zaščititi, ZPS skupaj z Evropsko potrošniško organizacijo BEUC poziva slovenske in evropske odločevalce, naj med drugim prepovejo prisotnost rakotvornih, mutagenih in za razmnoževanje strupenih snovi ter hormonske motilce v vseh izdelkih za potrošnike, okrepijo nadzor, posebej zaščitijo otroke s strožjimi pravili za dišave, starostnimi opozorili in omejitvami oglaševanja kozmetike otrokom ter zagotovijo, da poenostavljanje zakonodaje EU ne bo nižalo ravni zaščite zdravja in okolja.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Nevarne kemikalije testiranje slušalke uv majice spodnje perilo

Drage prenove: se splača delati sam?

Vlada: Roko podajamo kmetom. Opozicija: Pomagajte, namesto da podaljšujete trpljenje

Zadovoljna.si Ženske so jim izpostavljene bolj kot moški: odkrili so jih v izdelku, ki ga nosimo vsak dan
Caszazemljo Ali oblačila na naših policah vsebujejo škodljive kemikalije?
Caszazemljo V nepremočljivih jaknah iz spleta odkrili škodljive večne kemikalije
Zadovoljna.si Ali vaše spodnje perilo vsebuje nevarne kemikalije?
Zadovoljna.si Test UV-majic: 4 od 10 izdelkov ne zagotavlja obljubljene zaščite
Caszazemljo Kemikalije v oblačilih – kako se izogniti tveganjem?
Bibaleze.si Oblačila priljubljenega trgovca polna strupenih snovi, kaže nedavno testiranje
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cirenij
03. 10. 2026 09.53
Sinoči na TV 24 pri poročilih ne moreš "prešišat" reklam, ne moreš dat naprej, ko gledaš z zamikom. Moraš gledat reklame. Moram danes pogledat, če tudi na ostalih, ker pri drugih programih, kot ID itd. je možno.
Odgovori
0 0
Valkidžija
03. 10. 2026 09.42
Kje pa je ta zveza v primeru nezakonitega vsiljevanja reklam iz strani POP Tv ja in njenih podružnic? Potem vse tiho je bilo.
Odgovori
+3
3 0
EU Dig. Cenzura
03. 10. 2026 09.44
ker ao privat, lahko jij poklices na 090 stevilko in placas clanarino, drugace ne bos nic izvedel!!!
Odgovori
+2
2 0
EU Dig. Cenzura
03. 10. 2026 09.41
ZPS je privat in ne drzavna, basejo milijonr vsako leto. To bi mogla bit drzavna institucija. BTW ali samo zenske in otroci, ali moski pa nimamo teh kemikalij…
Odgovori
+2
2 0
Sil Ka 1
03. 10. 2026 09.32
Prešla me je misel, da so vsi ti motilci dodani namerno, čeprav so proizvajalcem posledice znane. V večini se uporabljajo ti izdelki s tem kemikalijami v razvitem svetu in to lahko razumem tudi kot zaroto.
Odgovori
+4
4 0
tavbix
03. 10. 2026 09.26
Človek misli kako napreduje...v resnici pa...
Odgovori
+5
5 0
kapetan
03. 10. 2026 09.09
Zakaj ko berem take članke nikoli ni objavljeno kdo to prodaja? Kako naj bom previden pred nakupom če pa niti ne povejo nikoli kdo to prodaja. A denar za te analize plačamo mi davkoplačevalci . Srečno 🍀🍀🍀
Odgovori
+14
15 1
PEACEMAKER
03. 10. 2026 09.19
Ti jaz povem vse ta poceni firme narejene v kini...Sepravi nike addidas idk imajo vsi not poceni strupene snovi ki so regulirane v eu.
Odgovori
+9
11 2
marjanovic.drazen
03. 10. 2026 09.36
Nike adidas definitivno ne. Razlika je v materialih in tovarnah ki jih majo adidas in nike na visji ravni. Aliekspres in temu cunje in plastika so aj cao. Sem kupil plasticno cev in smrad po plastiki je po 2 tednih se vedno bil tako mocen da nisem mogu met v dnevni sobi. Kos cevi od 30cm
Odgovori
-3
2 5
glavni baja 3
03. 10. 2026 09.42
neumnost je težko popraviti, će se z njo že rodiš @marjanovic. 😁
Odgovori
+3
3 0
PEACEMAKER
03. 10. 2026 09.43
Drazen tuki si ga pa res čist mim usekal.
Odgovori
+2
2 0
sevenup
03. 10. 2026 09.08
Ti strupi nas pri življenju ohranjajo. Ker včasih niso živeli po 100 let. Sedaj pa 100 let dosežemo za šalo in še dlje.
Odgovori
+6
9 3
PEACEMAKER
03. 10. 2026 09.24
A niso včasih po 1000 let živeli mojze pa to...
Odgovori
+5
6 1
Uporabnik1888402
03. 10. 2026 08.38
Recikliranje ...
Odgovori
+10
10 0
PEACEMAKER
03. 10. 2026 08.33
Pa v hrani tudi.
Odgovori
+12
13 1
jablan
03. 10. 2026 08.41
Jp zato pa jaz hrane ne kupujem v trgovinah
Odgovori
+8
11 3
PEACEMAKER
03. 10. 2026 08.59
A sem lahko tvoj prijatelj?
Odgovori
+10
11 1
Agent Provokator
03. 10. 2026 09.38
jablan.... tudi umazan dež in onesnaževanje v zraku se nabere na zelenjavi in sadju... pa škropiš tudi a ne?
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Sharon Stone razkrila pretresljivo izkušnjo iz najstniških let: "Lahko bi rodila v stranišču"
Kako pripraviti otroka za šolo v naravi?
Kako pripraviti otroka za šolo v naravi?
Otečenost nog je ena najpogostejših nosečniških tegob
Otečenost nog je ena najpogostejših nosečniških tegob
To se zgodi, ko se starša prepirata pred otrokom
To se zgodi, ko se starša prepirata pred otrokom
zadovoljna
Portal
Ženske po 40. letu jih množično kupujejo: hlače, ki pristajajo skoraj vsaki postavi
Dnevni horoskop: Eno znamenja danes čaka velika sreča v ljubezni
Dnevni horoskop: Eno znamenja danes čaka velika sreča v ljubezni
Pozabite na kino: To je najbolj nora ideja za zmenek v Ljubljani
Pozabite na kino: To je najbolj nora ideja za zmenek v Ljubljani
Ženske so jim izpostavljene bolj kot moški: odkrili so jih v izdelku, ki ga nosimo vsak dan
Ženske so jim izpostavljene bolj kot moški: odkrili so jih v izdelku, ki ga nosimo vsak dan
vizita
Portal
To je eden najbolj zdravih zajtrkov, in ne, ni govora o jajcih ali ovsenih kosmičih
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Zakaj vas po prvem jesenskem mrazu začne boleti grlo? Morda ni kriv virus
Zakaj vas po prvem jesenskem mrazu začne boleti grlo? Morda ni kriv virus
Zakaj v odnosih vedno znova rešuješ druge (tudi ko te nihče ne prosi)
Zakaj v odnosih vedno znova rešuješ druge (tudi ko te nihče ne prosi)
cekin
Portal
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
Zakaj skoraj nič ne stane natanko 10 evrov? Trgovci zelo dobro vedo, kaj počnejo
Zakaj skoraj nič ne stane natanko 10 evrov? Trgovci zelo dobro vedo, kaj počnejo
Jesen 2026 bo za teh 5 znamenj prelomna: odpirajo se nove poslovne priložnosti
Jesen 2026 bo za teh 5 znamenj prelomna: odpirajo se nove poslovne priložnosti
'Onemogočanje plačila parkirnine z gotovino je prekršek'
'Onemogočanje plačila parkirnine z gotovino je prekršek'
moskisvet
Portal
Bila je zadnja jugoslovanska kraljica: njeno življenje je bilo vse prej kot pravljica
Priljubljena vplivnica priznala: 'Nikoli v življenju nisem prebrala knjige'
Priljubljena vplivnica priznala: 'Nikoli v življenju nisem prebrala knjige'
Zakaj Afrika počasi razpada na dva dela?
Zakaj Afrika počasi razpada na dva dela?
Iz dneva v dan bolj priljubljen: šport, ki je osvojil Slovenijo
Iz dneva v dan bolj priljubljen: šport, ki je osvojil Slovenijo
dominvrt
Portal
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
Zemljevid: to so kraji, kjer boste najlažje napolnili košare s kostanjem
Zemljevid: to so kraji, kjer boste najlažje napolnili košare s kostanjem
Madeži in neprijeten vonj izginejo: trik za čiščenje sedežne, ki ga pozna premalo ljudi
Madeži in neprijeten vonj izginejo: trik za čiščenje sedežne, ki ga pozna premalo ljudi
okusno
Portal
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Jesensko vikend kosilo: 5 receptov, med katerimi boste težko izbrali
Jesensko vikend kosilo: 5 receptov, med katerimi boste težko izbrali
Vedno izgine s pladnja peciva: priljubljena sladica brez peke po receptu naše bralke
Vedno izgine s pladnja peciva: priljubljena sladica brez peke po receptu naše bralke
voyo
Portal
Nasmeh
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Zgodba Taylor Swift
Zgodba Taylor Swift
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984