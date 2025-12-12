Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

ZPS opozarja: Nevarne kovine v poceni nakitu s spleta

Ljublajna, 12. 12. 2025 10.23 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
4

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) opozarja na prisotnost težkih kovin v poceni nakitu s spletnih tržnic, ki je sicer na videz enak tistemu iz klasičnih trgovin. Kot problematične so se izkazale predvsem količine niklja in kadmija, ki so v nekaterih primerih občutno presegale dovoljene meje.

Iz ZPS so posredovali ugotovitve, do katerih so prišli kolegi iz danske potrošniške organizacije, ki so na spletnih platformah in v klasičnih trgovinah kupili 23 kosov poceni nakita in preverili vsebnost težkih kovin v njih.

Od tega so 16 kosov nakita kupili na spletnih tržnicah, kot so AliExpress, Amazon, eBay, Shein, Temu in Wish, sedem kosov pa v klasičnih trgovinah na Danskem, kot so Fotex, Gina Tricot, Glitter, H&M, Pilgrim in Zara. Za posamezen kos so odšteli približno 18 evrov.

Med glavnimi ugotovitvami so pri ZPS izpostavili, da je šest od 16 kupljenih kosov nakita s spletnih tržnic vsebovalo velike količine kadmija ali pa se je iz njih sproščalo preveč niklja. Trije kosi nakita z oznako "925 sterling silver" pa so bili skoraj v celoti izdelani iz kadmija. Za sedem kosov nakita iz danskih klasičnih trgovin pa je analiza pokazala, da ti ne vsebujejo škodljivih težkih kovin (en kos sprošča nizko raven niklja).

Nikelj (slika je simoblična)
Nikelj (slika je simoblična) FOTO: Shutterstock

"Poceni nakit s spletnih tržnic je na videz enak tistemu iz klasičnih trgovin, a test je pokazal bistvene razlike v vsebnosti težkih kovin. Medtem ko so vsi kosi nakita, kupljeni v klasičnih trgovinah, izpolnjevali zakonske zahteve glede vsebnosti težkih kovin, kar šest od 16 kosov nakita s spletnih platform vsebuje preveč kadmija ali pa se iz njih sprošča preveč niklja," so opozorili v ZPS.

Glede niklja, ki velja za enega najpogostejših kontaktnih alergenov na svetu, so izpostavili, da se je iz nakita iz poceni tržnic sproščal v količinah, ki tri- do 205-krat presegajo dovoljeno mejo. "To je skrb vzbujajoče, saj ima približno desetina prebivalcev kontaktno alergijo na nikelj. Alergija je trajna in lahko povzroča dolgotrajne izpuščaje ter ekceme," so posvarili.

V nakitu iz spletnih tržnic pa je bil pogosto prisoten tudi kadmij, ki se ga po pojasnilih ZPS pogosto uporablja za preslepitev potrošnikov. Razvrščen je tudi med rakotvorne snovi, povzroča pa lahko tudi poškodbe kosti in ledvic. Analiza danske potrošniške organizacije je pokazala, da so trije kosi nakita s spletnih tržnic Wish in eBay vsebovali več kot 95 odstotkov kadmija, kar je 9500-krat nad dovoljeno mejo. Čeprav je bil nakit označen z oznako 925, kar pomeni 92,5 odstotka vsebnosti srebra, je bil ta dejansko skoraj v celoti izdelan iz kadmija. "Oznaka 925 torej ni zanesljivo jamstvo za kakovost ali varnost pri nakupu na spletnih platformah," opozarjajo v ZPS.

Kadmij (slika je simbolična)
Kadmij (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Potrošnikom svetujejo, da za varno uporabo poceni nakita upoštevajo nekaj preprostih priporočil, med drugim da ga odstranijo med spanjem in pri športnih dejavnostih ter da se izogibajo stiku takšnega nakita z usti. Otroci pa naj poceni nakit nosijo le izjemoma in ob posebnih priložnostih.

V primeru alergij na nikelj ljudem svetujejo, da kupujejo izdelke s certifikatom, ki zagotavlja, da je nakit brez niklja. V primeru, da pri nošenju nakita dobijo izpuščaj, pa morajo nakit takoj odstraniti in ob hujši reakciji obiskati zdravnika.

"Škodljive kemikalije, ki se skrivajo v vsakdanjih izdelkih, tiho zastrupljajo naša telesa in planet. Njihova prepoved ni le izbira, temveč odgovornost za zaščito vseh nas in prihodnjih generacij," so še izpostavili v ZPS. Ob tem odločevalce skupaj z drugimi potrošniškimi organizacijami pozivajo, naj bolj aktivno omejijo nevarne kemikalije v izdelkih vsakdanje rabe.

težke kovine poceni nakit nikelj kadmij
Naslednji članek

Slovensko poroštvo za posojilo Ukrajini predvidoma 700 milijonov evrov

Naslednji članek

S trmo in pogumom pokoril svetovno konkurenco

SORODNI ČLANKI

Od Gen-I zahtevajo 200 milijonov evrov, ta ZPS očita špekulativne motive

Poziv k takojšnji prepovedi vseh bisfenolov v otroških dudah

ZPS: Nekateri zavarovalniški zastopniki se lažno sklicujejo na nas

Zaradi slovenskega testiranja po vsem svetu odpoklicali dude

Prevara s paketi: Pozor, lahko plačate prazno škatlo

Kolektivna tožba proti Gen-I: 'Potrošniki oškodovani za 180 milijonov'

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PuntaChristo
12. 12. 2025 11.34
+1
To nas nategujejo, da bi kupovali 3x dražje v naših trgovinah, a dejansko je vse danes Made in China ali pa Made in Vietnam. To je samo nateg, da človek preplača stvar. Sem kupil eno stvar na Temu in identicno v eni od naših tehničnih trgovin in vam povem, da razlike ni bilo, edino v naši trgovini sem dobil "površna slo navodila", stvar je pa stala v naši trgovi 1,5x dražja. Tako da ...
ODGOVORI
1 0
proofreader
12. 12. 2025 11.26
+2
Temu in Shein bi morali itak prepovedati. Pošiljajo smeti in strupene izdelke po svetu.
ODGOVORI
2 0
Samo navijač
12. 12. 2025 11.13
+2
Boli trgovce boli. Naročis, plačas naslednji dan te ze čaka paket, super. Pa za soliden denar seveda.
ODGOVORI
2 0
3320.
12. 12. 2025 11.02
+1
Iz niklja se dela kirurško jeklo, kadmij je pa strup.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385