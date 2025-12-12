ZPS opozarja: Nevarne kovine v poceni nakitu s spleta

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) opozarja na prisotnost težkih kovin v poceni nakitu s spletnih tržnic, ki je sicer na videz enak tistemu iz klasičnih trgovin. Kot problematične so se izkazale predvsem količine niklja in kadmija, ki so v nekaterih primerih občutno presegale dovoljene meje.

Iz ZPS so posredovali ugotovitve, do katerih so prišli kolegi iz danske potrošniške organizacije, ki so na spletnih platformah in v klasičnih trgovinah kupili 23 kosov poceni nakita in preverili vsebnost težkih kovin v njih. Od tega so 16 kosov nakita kupili na spletnih tržnicah, kot so AliExpress, Amazon, eBay, Shein, Temu in Wish, sedem kosov pa v klasičnih trgovinah na Danskem, kot so Fotex, Gina Tricot, Glitter, H&M, Pilgrim in Zara. Za posamezen kos so odšteli približno 18 evrov. Med glavnimi ugotovitvami so pri ZPS izpostavili, da je šest od 16 kupljenih kosov nakita s spletnih tržnic vsebovalo velike količine kadmija ali pa se je iz njih sproščalo preveč niklja. Trije kosi nakita z oznako "925 sterling silver" pa so bili skoraj v celoti izdelani iz kadmija. Za sedem kosov nakita iz danskih klasičnih trgovin pa je analiza pokazala, da ti ne vsebujejo škodljivih težkih kovin (en kos sprošča nizko raven niklja).

Nikelj (slika je simoblična)

"Poceni nakit s spletnih tržnic je na videz enak tistemu iz klasičnih trgovin, a test je pokazal bistvene razlike v vsebnosti težkih kovin. Medtem ko so vsi kosi nakita, kupljeni v klasičnih trgovinah, izpolnjevali zakonske zahteve glede vsebnosti težkih kovin, kar šest od 16 kosov nakita s spletnih platform vsebuje preveč kadmija ali pa se iz njih sprošča preveč niklja," so opozorili v ZPS. Glede niklja, ki velja za enega najpogostejših kontaktnih alergenov na svetu, so izpostavili, da se je iz nakita iz poceni tržnic sproščal v količinah, ki tri- do 205-krat presegajo dovoljeno mejo. "To je skrb vzbujajoče, saj ima približno desetina prebivalcev kontaktno alergijo na nikelj. Alergija je trajna in lahko povzroča dolgotrajne izpuščaje ter ekceme," so posvarili. V nakitu iz spletnih tržnic pa je bil pogosto prisoten tudi kadmij, ki se ga po pojasnilih ZPS pogosto uporablja za preslepitev potrošnikov. Razvrščen je tudi med rakotvorne snovi, povzroča pa lahko tudi poškodbe kosti in ledvic. Analiza danske potrošniške organizacije je pokazala, da so trije kosi nakita s spletnih tržnic Wish in eBay vsebovali več kot 95 odstotkov kadmija, kar je 9500-krat nad dovoljeno mejo. Čeprav je bil nakit označen z oznako 925, kar pomeni 92,5 odstotka vsebnosti srebra, je bil ta dejansko skoraj v celoti izdelan iz kadmija. "Oznaka 925 torej ni zanesljivo jamstvo za kakovost ali varnost pri nakupu na spletnih platformah," opozarjajo v ZPS.

Kadmij (slika je simbolična)