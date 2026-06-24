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Nevarne pasti divjih kopališč

Maribor, 24. 06. 2026 19.42 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Mojca Hanžič
Gramozna jama Hoče - 4

V vročih dneh je dobrodošla ohladitev v vodi. A pozor, pomembno je, da zaplavamo tam, kjer je varno, na urejenih kopališčih, kjer nad nami bdijo reševalci iz vode. Reke, gramoznice in druga divja kopališča namreč skrivajo številne pasti, ki jih na prvi pogled sploh ne opazimo. Kakšne?

Čeprav delujejo vabljivo, je lahko kopanje v gramoznicah zelo nevarno. Praviloma se namreč polnijo s podtalnico.

In kaj to pomeni v praksi? Da se voda na gladini lahko segreje tudi do 26 stopinj Celzija. Zaradi podtalnice pa je pod njo lahko temperatura zgolj 10 stopinj Celzija. In prav ta temperaturna razlika je lahko največji šok za telo.

"Za starejšega ali bolnega človeka je to lahko mogoče tudi usodna razlika," opozarja Jure Šega iz Potapljaškega društva Maribor.

Zaradi premrzle vode se lahko pojavijo tudi mišični krči. "Če nekoga, ki ni zelo vešč plavalec, zagrabi krč, mu povzroči velike težave pri plavanju. Morda ne more priplavati do varne točke izstopa, lahko ga zajame tudi panika, kar je takoj lahko nek začetek nevarne situacije," dodaja Šega.

In če ste sami, če ob vas ni usposobljenih reševalcev iz vode, se lahko konča tudi tragično.

"Reakcijski čas je zelo pomemben, tudi če pride do utopitve, šteje vsaka minuta. In tudi čimprej, ko začneš z oživljanjem, večje so možnosti za preživetje," pa pojasnjuje reševalec iz vode Mirko Tovilović.

Kar nekaj utopitev je že bilo na gramoznicah, tudi v rekah. Le nekaj dni nazaj je v Dravi tik za slovensko mejo med kopanjem utonil 14-letni deček. Po poročanju hrvaške policije ga je tok reke potegnil pod gladino.

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"Pred dvema letoma sem imel primer, ko sem tukaj ležal in je v bližini v vodo padel fant. Verjetno mu je bilo slabo. In če ga ne bi videl ... Potem sta prihitela še eno dekle in reševalec, smo ga skupaj potegnili ven," pripoveduje kopalec, ki je osvežitev danes poiskal na kopališču Mariborski otok.

A previdno tudi na urejenih kopališčih. Bolj kot je telo pregreto, počasneje je treba v vodo. "Torej, da najprej ohladimo noge, roke, postopoma nato ohlajamo telo, počakamo nekaj trenutkov, da se navadi in potem seveda zaplavamo," svetuje Maja Arzenšek, predstojnica OE SZV ZD dr. Adolfa Drolca Maribor. Še dodatno previdnost pa priporoča starejšim, mlajšim otrokom in vsem, ki bolehajo za srčno žilnimi boleznimi.

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