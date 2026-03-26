Nevarne vremenske razmere: sprožen je SI-ALARM, obvestila že prihajajo

Agencija za okolje (RS) je zaradi močnega severnega vetra, ki bo pihal naslednjih 36 ur, za velik del države izdala rdeče opozorilo. "Izračuni kažejo, da bodo lahko najmočnejši sunki vetra ponekod tudi presegali hitrost 100 kilometrov na uro. Opozorilo velja v rdeči barvi za obe severni regiji," je ob tem povedal Arsov meteorolog Branko Gregorčič. "Velja pa od danes tako rekoč od tega trenutka, se pravi danes popoldne še vso noč in še večji del jutrišnjega dneva, v soboto in nedeljo pa se bodo te razmere umirile," je dodal.

Najbolj verjetna in dovzetna območja za močne sunke vetra, ki bodo lahko dosegali tudi blizu 140 kilometrov na uro, so zgornje Posočje, območja pod Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami, nekje vzhodno od Žirovnice in zahodno od Cerkelj na Gorenjskem, pa tudi na širšem območju Pohorja. Med morebitnimi posledicami je naštel vetrolom, lomljenje in ruvanje dreves, razkrivanje streh, napake na daljnovodih ...

Center za zaščito in reševanje v visoki pripravljenosti

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je ob tem poudaril, da opozarja prebivalce na previdnost, hkrati pa pozval, naj vse predmete, ki jih lahko zavarujejo, odstranijo ali kako drugače preprečijo, da jih veter odnaša in s tem povzroča nevarnost za druge objekte. "V pripravljenosti je osem izpostav, ki pokrivajo dve regiji, povečano je število ljudi v logističnih centrih," je dodal. Če bodo prizadete občine karkoli potrebovale, bodo to posredovale na upravo, kjer bodo poskrbeli za čimprejšnjo pomoč. "Upam in opozarjam na čim manj gibanja zunaj, upamo tudi, da ne bomo doživeli tistega, kar so v Mariboru pred kratkim. Te hitrosti vetra so zelo velike in naša gradnja ni prilagojena tej hitrosti."

Behin napovedal sprožitev SI-ALARM-a

Prebivalci najbolj ogroženih delov države, to je severnih regij, na svoje telefone že prejemajo potisna obvestila o nevarnosti, tako imenovani SI-ALARM. Da ga bodo sprožili, je na današnji novinarski konfereci napovedal generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Pojasnil je, da bodo sprožili tako imenovani alarm tretje stopnje. "Gre za najnižjo stopnjo obvestila," je poudaril Kot je dodal, ne gre za življenjsko ogroženost, temveč za preprečevanje oziroma ozaveščanje prebivalcev na konkretnem območju.

Opozorilo boste prejeli le enkrat, ko boste na ogroženem območju

Občani, ki bodo prejeli obvestilo, so na seznamu znotraj tako imenovanega severnega predela. Obvestilo bo odprto 36 ali 48 ur, odvisno od trajanja dogodka. To pomeni, da tudi če je nekdo danes na delu v Ljubljani in ne bo prejel tega obvestila, ga bo dobil, ko se bo peljal domov na svoj domači naslov, kjer živi, recimo na Jesenicah, je razložil Behin. "Ko bo na Jesenicah, bo ob vstopu v območje, ob prvem repetitorju za to občino, prejel obvestilo. Kadarkoli bo v teh 36 urah prišel na to območje, bodisi Slovenec ali tujec, bo dobil to obvestilo." Vsak bo obvestilo prejel samo enkrat, torej, če boste v vmesnem času zapuščali to območje, ga ne boste prejeli ponovno, saj ima dogodek svojo številko in telefon ga zazna le enkrat. Tudi če se nahajate na območju brez signala v trenutku sprožitve, obvestila ne boste prejeli. Ko pa boste prišli na območje s signalom, boste sporočilo dobili. "Treba je razumeti, da bodo ta obvestila prihajala takrat, ko se boste prvič srečali s konkretnim repetitorjem, na katerem bo oddano sporočilo. To bo trajalo najmanj 36 ur oziroma toliko časa, kot bo ARSO ocenil, da obstaja tovrstna nevarnost," je pojasnil in dodal, naj ne bodo prebivalci zmedeni, zakaj je nekdo obvestilo prejel takoj, nekdo pa kasneje.

Da bi prejeli obvestilo SI-ALARM-a, je treba posodobiti telefone. To velja tako za operacijske sisteme Android kot za iOS.

"Posodobite mobilne telefone na ustrezno operacijsko različico, da boste lahko ne samo ob takih priložnostih, kot je danes, ampak tudi v prihodnje prejemali taka sporočila, kadar bo šlo za neposredno življenjsko ogroženost," je pozval Behin.

Kje bodo prejeli obvestila?

Najprej bodo obvestilo sprožili na zahodu, potem pa počasi proti vzhodu. Tudi na celotnem območju ne bo naenkrat, ampak postopno s strani regijskih centrov. Zaenkrat se bo obvestilo sprožilo v kompletnem posoškem delu, Zgornjesavski dolini, Kamniški Bistrici, Zgornji Savinji in v kompletnem pohorskem koncu. Behin ocenjuje, da je to zagotovo med 30 in 50 občin.

Veter tako močnih hitrosti se na teh območjih redko pojavlja