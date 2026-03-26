Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Nevarne vremenske razmere: sprožen je SI-ALARM, obvestila že prihajajo

Ljubljana, 26. 03. 2026 13.31 pred 49 minutami 4 min branja 43

Avtor:
Nicol Vujović D.L. STA
Sprožen SI-ALARM

Agencija RS za okolje je izdala rdeče opozorilo zaradi močnega severnega vetra, ki bo pihal do 36 ur s sunki do 140 km/h. Pričakujejo vetrolome, ruvanje dreves in poškodbe objektov. Civilna zaščita je v visoki pripravljenosti in poziva k previdnosti ter zavarovanju predmetov. Sprožen bo SI-ALARM.

Več videovsebin
  • SI-ALARM: Kje bodo dobili opozorilo?
    00:42
    SI-ALARM: Kje bodo dobili opozorilo?
  • Obvestilo boste dobili, ko boste na območju, za katero velja opozorilo
    02:20
    Obvestilo boste dobili, ko boste na območju, za katero velja opozorilo
  • Behin o SI-ALARM-u: Posodobite telefone!
    00:56
    Behin o SI-ALARM-u: Posodobite telefone!
  • Gregorčič: Skrbi nas dogodek, ki je še pred nami
    02:48
    Gregorčič: Skrbi nas dogodek, ki je še pred nami

Agencija za okolje (RS) je zaradi močnega severnega vetra, ki bo pihal naslednjih 36 ur, za velik del države izdala rdeče opozorilo. "Izračuni kažejo, da bodo lahko najmočnejši sunki vetra ponekod tudi presegali hitrost 100 kilometrov na uro. Opozorilo velja v rdeči barvi za obe severni regiji," je ob tem povedal Arsov meteorolog Branko Gregorčič. "Velja pa od danes tako rekoč od tega trenutka, se pravi danes popoldne še vso noč in še večji del jutrišnjega dneva, v soboto in nedeljo pa se bodo te razmere umirile," je dodal.

Preberi še Veter že povzroča težave, odkriva strehe in podira drevesa

Najbolj verjetna in dovzetna območja za močne sunke vetra, ki bodo lahko dosegali tudi blizu 140 kilometrov na uro, so zgornje Posočje, območja pod Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami, nekje vzhodno od Žirovnice in zahodno od Cerkelj na Gorenjskem, pa tudi na širšem območju Pohorja.

Med morebitnimi posledicami je naštel vetrolom, lomljenje in ruvanje dreves, razkrivanje streh, napake na daljnovodih ...  

Rdeče opozorilo za sever Slovenije
Rdeče opozorilo za sever Slovenije
FOTO: Arso

Center za zaščito in reševanje v visoki pripravljenosti

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je ob tem poudaril, da opozarja prebivalce na previdnost, hkrati pa pozval, naj vse predmete, ki jih lahko zavarujejo, odstranijo ali kako drugače preprečijo, da jih veter odnaša in s tem povzroča nevarnost za druge objekte. "V pripravljenosti je osem izpostav, ki pokrivajo dve regiji, povečano je število ljudi v logističnih centrih," je dodal. Če bodo prizadete občine karkoli potrebovale, bodo to posredovale na upravo, kjer bodo poskrbeli za čimprejšnjo pomoč.

"Upam in opozarjam na čim manj gibanja zunaj, upamo tudi, da ne bomo doživeli tistega, kar so v Mariboru pred kratkim. Te hitrosti vetra so zelo velike in naša gradnja ni prilagojena tej hitrosti." 

Behin napovedal sprožitev SI-ALARM-a

Prebivalci najbolj ogroženih delov države, to je severnih regij, na svoje telefone že prejemajo potisna obvestila o nevarnosti, tako imenovani SI-ALARM. Da ga bodo sprožili, je na današnji novinarski konfereci napovedal generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Pojasnil je, da bodo sprožili tako imenovani alarm tretje stopnje. "Gre za najnižjo stopnjo obvestila," je poudaril Kot je dodal, ne gre za življenjsko ogroženost, temveč za preprečevanje oziroma ozaveščanje prebivalcev na konkretnem območju.

Sprožen SI-ALARM
FOTO: 24UR
FOTO: 24UR

Opozorilo boste prejeli le enkrat, ko boste na ogroženem območju

Občani, ki bodo prejeli obvestilo, so na seznamu znotraj tako imenovanega severnega predela. Obvestilo bo odprto 36 ali 48 ur, odvisno od trajanja dogodka. To pomeni, da tudi če je nekdo danes na delu v Ljubljani in ne bo prejel tega obvestila, ga bo dobil, ko se bo peljal domov na svoj domači naslov, kjer živi, recimo na Jesenicah, je razložil Behin.

"Ko bo na Jesenicah, bo ob vstopu v območje, ob prvem repetitorju za to občino, prejel obvestilo. Kadarkoli bo v teh 36 urah prišel na to območje, bodisi Slovenec ali tujec, bo dobil to obvestilo."

Vsak bo obvestilo prejel samo enkrat, torej, če boste v vmesnem času zapuščali to območje, ga ne boste prejeli ponovno, saj ima dogodek svojo številko in telefon ga zazna le enkrat.

Tudi če se nahajate na območju brez signala v trenutku sprožitve, obvestila ne boste prejeli. Ko pa boste prišli na območje s signalom, boste sporočilo dobili.

"Treba je razumeti, da bodo ta obvestila prihajala takrat, ko se boste prvič srečali s konkretnim repetitorjem, na katerem bo oddano sporočilo. To bo trajalo najmanj 36 ur oziroma toliko časa, kot bo ARSO ocenil, da obstaja tovrstna nevarnost," je pojasnil in dodal, naj ne bodo prebivalci zmedeni, zakaj je nekdo obvestilo prejel takoj, nekdo pa kasneje.

Da bi prejeli obvestilo SI-ALARM-a, je treba posodobiti telefone. To velja tako za operacijske sisteme Android kot za iOS.

"Posodobite mobilne telefone na ustrezno operacijsko različico, da boste lahko ne samo ob takih priložnostih, kot je danes, ampak tudi v prihodnje prejemali taka sporočila, kadar bo šlo za neposredno življenjsko ogroženost," je pozval Behin.

Kje bodo prejeli obvestila?

Najprej bodo obvestilo sprožili na zahodu, potem pa počasi proti vzhodu. Tudi na celotnem območju ne bo naenkrat, ampak postopno s strani regijskih centrov. Zaenkrat se bo obvestilo sprožilo v kompletnem posoškem delu, Zgornjesavski dolini, Kamniški Bistrici, Zgornji Savinji in v kompletnem pohorskem koncu. Behin ocenjuje, da je to zagotovo med 30 in 50 občin.

Veter tako močnih hitrosti se na teh območjih redko pojavlja

"Najmočneje bo pihalo v Zgornjem Posočju, v severnem delu Ljubljanske kotline pod Karavankami, v Kamniško-Savinjskih Alpah, lahko tudi v posameznih alpskih dolinah, kot je Kokra, in tudi na delu Zgornje Savinjske doline ter na širšem območju Pohorja. Na teh območjih so lahko krajevno te hitrosti bistveno višje, tudi okoli 140 kilometrov na uro, tako da pričakujemo dogodek večjega obsega," je dejal dežurni prognostik na Arsu Blaž Šter.

'Bližajoča se kriza zahteva pravočasno in usklajeno ukrepanje'

Slovenija lani za obrambo namenila 2,04 odstotka BDP

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI43

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
HitraVeverca
26. 03. 2026 15.05
Nisem dobil nikakršnega obvestila, nikol nikdar.
Odgovori
0 0
mungus
26. 03. 2026 15.02
To pa ne kaže na dobro.
Odgovori
0 0
Victoria13
26. 03. 2026 14.57
Panika povsod....pa, da vidimo Golobčka kako bo to rešil upam, da ne tako panično kot prevoz potnikov iz Dubaja????
Odgovori
+1
1 0
gullit
26. 03. 2026 14.56
Dobil na tablici, na telefonu pa ne. Piska k hudič. Da ga želiš čimprej izklopiti, žal pa se tudi vsebina potem izklopi.
Odgovori
0 0
Chrome
26. 03. 2026 14.59
Utišaš? Klikneš na gumb za glasnost?
Odgovori
0 0
Sly1
26. 03. 2026 14.52
Veter bo minil največja nevarnost je naslednja vlada
Odgovori
+3
3 0
LevoDesniPles
26. 03. 2026 14.50
lol še v življenju nisem videl enega takega si-nealarm sporočila .... dnar vržen stran ali v žepe kakšne perutničje žlahte 8D
Odgovori
+4
5 1
pinč pančev
26. 03. 2026 14.56
Govori oa ena predelana slovenka 🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
enapi
26. 03. 2026 14.48
Dobil. Telekom.
Odgovori
0 0
mojito88521
26. 03. 2026 14.47
Sem v Ljubljani in sem ga prejel. Ne bi rekel, da sem na ogroženem območju.
Odgovori
+1
1 0
mojito88521
26. 03. 2026 14.47
Imam Telemach.
Odgovori
0 0
LevoDesniPles
26. 03. 2026 14.51
lublana je grožnja slovenistanu XD
Odgovori
+2
3 1
Pfolca
26. 03. 2026 14.42
Nč telekom
Odgovori
+1
1 0
kritika1
26. 03. 2026 14.40
OK, hvala za opozorilo. Kaj je sporno? Najprej obvestilo v angleščini, to je katastrofa zlasti za starejše. Drug problem, to obvestilo izgine, ko prebereš in potrdiš. Kasneje ne moreš več pogledati, kaj je pisalo? Tehnične stvari, ki so rešljive, vsaj upam. In še ena težava. Če imaš pametno uro, pogledaš in ko pogledaš na telefonu izgine brez da si prebral do konca???
Odgovori
+2
3 1
Chrome
26. 03. 2026 14.47
Aja? Kaj pa zgodovina obvestil na mobilnem telefonu? To je za papeža?
Odgovori
0 0
Zrcalo
26. 03. 2026 14.39
Alarm me je zmotil v trgovini, v vrsti na blagajni. Tapnil sem na: "V redu". Ko sem potem zunaj hotel v miru prebrati kaj piše in zakaj gre, sem ugotovil, da ne morem. Obvestlo po tapu na gum "V redu" izgine in ga kasneje več ne moreš prebrati. Očitno gre samo za nepotrebno vznemirjanje plačnikov mobilnih telefonskih storitev!
Odgovori
+4
7 3
Chrome
26. 03. 2026 14.47
Ne moreš ali ne znaš? V čem je finta? Samo da se kritizira?
Odgovori
0 0
motorist_mb
26. 03. 2026 14.34
Sn mislo kaj te to tuli en hudič te pa gsm 😆
Odgovori
+3
4 1
Kratki
26. 03. 2026 14.50
🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
Vselepo
26. 03. 2026 14.28
Alarm A1 nic, od TELEMACH ja na isti lokaciji......
Odgovori
+0
2 2
LevoDesniPles
26. 03. 2026 14.52
a1 ga ne bo pošiljala dokler ga ne bodo začeli zaračunavat. potem lahko te alarme pričakuješ ob vsakem drobnem vetriću XD
Odgovori
-2
0 2
lokson
26. 03. 2026 14.58
Pri nas imamo A1, pa smo ga dobili vsi. Ne na pamet.
Odgovori
0 0
nebel
26. 03. 2026 14.28
Dobil sem obvestilo. V Angleščini najprej, šele v drugem dotiku je prišlo še v Slovenščini. Sicer za naše področje ni tako relevantno. A vseeno pogrešam "Golob vam sporoča". Aja, je že po volitvah, par dni prej bi bilo bolj relevantno.
Odgovori
-1
4 5
oježeš
26. 03. 2026 14.26
Na AC ne sme pihati več kot s 130 km/h.
Odgovori
+4
4 0
First Last
26. 03. 2026 14.34
Haha oh pa lahko lahko, veter se pozvizga
Odgovori
+1
1 0
jobo
26. 03. 2026 14.25
Samo zadeva vseeno ne štima, obvestilo se je prikazalo najprej v angleščini, si moral dati na stran dve, da si dobil slovenščino. To za starejše ljudi ni ok.
Odgovori
+7
9 2
B00m
26. 03. 2026 14.28
Odvisno od operaterja. Saj ko spodaj ok stisne al vredu al kaj je že, pokaže še v slovenščini in obratno
Odgovori
+3
3 0
oježeš
26. 03. 2026 14.31
Zanimivo, meni je najprej pokazalo v slovenščini, ko sem pogledal na 2 stran, pa v angleščini. Imam pa v mobiju naštimano vse na slovenščino. To je nekako tako, kot dobiš kakšen dopis ali kake firme ali državnih uradov, pa odpreš in pogledaš kaj piše, pa je vse rdeče podčrtano. Pogledaš in vidiš, da imajo v slovenskih uradih še veliko računalnikov nastavljenih na angleško slovnico. Tudi en del sramote, ko pokažejo zaničevanje slovenskega jezika. Pa če delajo zapise za v tujino, imaš samo dva klika, da spremeniš v angleško slovnico. Tako, da ne jamrat, da se ne da.
Odgovori
-2
1 3
Zeka
26. 03. 2026 14.24
Dobili smo. Živimo v Ljubljani.
Odgovori
+4
4 0
Jezna lepookica
26. 03. 2026 14.21
Ja, smo dobili,grozljivo.
Odgovori
+0
3 3
Abica
26. 03. 2026 14.46
Grozljivo ravno ni, no.
Odgovori
0 0
Kratki
26. 03. 2026 14.51
Grozljivo?Zakaj že
Odgovori
0 0
Slash
26. 03. 2026 14.21
Dobil alarm. Živim 20 km južno od Ljubljane. Se pravi smo ga dobil vsi ?
Odgovori
+5
7 2
Razumnež
26. 03. 2026 14.31
Jaz ne... Sem pa zahodno od LJ
Odgovori
-1
0 1
mojito88521
26. 03. 2026 14.48
Jaz živim in delam v Ljubljani in sem ga dobil.
Odgovori
0 0
galeon
26. 03. 2026 14.20
ARSO pojma nima. Dokaz, da se vremena ne da napovedat niti za 12 ur naprej. Včeraj paničarili za sneg, ki ga nikjer ni, danes za veter, ki bo če bo. In vse to jim natvezijo neobstoječi sateliti. Zadnji čas, da ga zaprejo. Še dobro, da mam blokirane njihove neumnosti na telefonu.
Odgovori
-8
6 14
Cmrlj3
26. 03. 2026 14.27
Kako morajo biti mladi obupani, ko vidijo, da imajo taki kot ti pravico, da volijo...
Odgovori
+9
9 0
lokson
26. 03. 2026 14.29
Vprašaj Kočevce, pa Notranjce. Biciklistek s potrdilom pametuje. Jojjjj
Odgovori
+1
2 1
oježeš
26. 03. 2026 14.33
Če pa ne bi prejel opozorila in bi veter podrl kako drevo v bližini bi pa spet kritiziral. Večina pri nas je srečnih če lahko vsako stvar pokritizira in popljuva. Da bi pa kdo se spravil v take službe, kjer bi naredil kaj tako koristnega, da bi bilo za vsakega posameznika prav, ga pa ni.
Odgovori
+2
3 1
Kakosmodanes
26. 03. 2026 14.36
V bloku imaš lahko izklopljeno, bi se pa smejal, ko bi v okno priletel kontejner.
Odgovori
0 0
thetech
26. 03. 2026 14.40
Sneg je bil točno tako kot so napovedali. Težava nastopi, ker ti bukev ne poznaš smeri neba in si ne moreš razlagati vremenske napovedi, ki je sicer zelo preprosta. Imaš glavo le za okras
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
To nenavadno ime je izbral za svojega sina
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Kako naučiti otroka razlikovati levo in desno? Preprost trik, ki deluje
Kako naučiti otroka razlikovati levo in desno? Preprost trik, ki deluje
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
zadovoljna
Portal
To je dekle, ki je osvojilo srce Juša Čopa iz Kmetije
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, device čutijo potrebo po redu
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, device čutijo potrebo po redu
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
vizita
Portal
Mislili so, da pretirava, potem pa so ji odkrili štiri bolezni
Kako se rešiti zaprtja
Kako se rešiti zaprtja
Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?
Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?
Skrita bitka v vaših možganih, ki določa mir, srečo in tveganje za zasvojenost
Skrita bitka v vaših možganih, ki določa mir, srečo in tveganje za zasvojenost
cekin
Portal
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Milijoni iz 'Putinove palače' pristali pri njegovi partnerki?
Milijoni iz 'Putinove palače' pristali pri njegovi partnerki?
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
moskisvet
Portal
Največja nevarnost umetne inteligence ni izguba služb, opozarjajo strokovnjaki
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
dominvrt
Portal
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
okusno
Portal
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Mesna dobrota iz pečice: slastna rebrca, ki se topijo v ustih
Mesna dobrota iz pečice: slastna rebrca, ki se topijo v ustih
Poznate razliko med belo in polnozrnato moko? Preverite!
Poznate razliko med belo in polnozrnato moko? Preverite!
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
voyo
Portal
Rocky 2
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615