Nevarni mulj naj bi v Avstrijo začeli odvažati v ponedeljek

Do mulja, ki je na lokacijah pri Gostišču Krivograd na Prevaljah in pri Kriket klubu v Mežici, so uredili dovozne poti, a jih morajo zaradi dežja in snega dodatno utrditi. Zato odvoz v ponedeljek oz. danes še ni stekel. Po trenutnih informacijah s terena bo mogoče z odvozom začeti v ponedeljek zjutraj, je v izjavi za medije v Ljubljani povedala generalna direktorica direktorata za okolje na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tanja Bolte.

Prek javnega razpisa so družbi Saubermacher Slovenija oddali odvoz 1700 ton tega mulja v vrednosti 500.000 evrov, kolikor je trenutno na voljo v proračunu. To verjetno ne bo zadostovalo za odvoz vsega mulja – koliko ga je, so sicer lahko ocenili le v grobem – in pričakovati je, da bo za odvoz preostanka izveden nov javni razpis, je povedala.