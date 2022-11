(Ne)varni na drugi strani ograje in mala pošast Enej

Zadnji petek v novembru pa so gostili mednarodno združbo sebi enakih. Pripravili so namreč prireditev Ognjeni spektakel , srečanje parkeljnov treh dežel, ki je zdaj postala že tradicionalna. V Podkoren je v petek zvečer privabila na stotine radovednežev, od otrok do odraslih, ki so preizkušali svoj pogum in skušali kljubovati 500 parkeljnom, ki so se podili po vaškem trgu. Ustavila jih ni niti ograja, ki jih je ločevala od obiskovalcev.

In kako parkeljni vedo, kdo je priden in kdo ne? "To pa parkeljni vse vedo, celo leto gledajo naokrog, " pravi. Kaj pa, če ne gre za domače otroke? "Vidi on vse. Parkelj vidi. Od prve sekunde, ko ga zagleda, ve, ali je priden ali ne, " vztraja prvi "karenški" parkelj, ki ima pod seboj še 21 drugih.

Trentar je bil divji lovec iz Trente z druge strani Vršiča, ki je ljudem vlival strah v kosti, pojasni legendo iz preteklosti. "Ta gre od ust do ust, pripovedovalo jo je že veliko generacij pred mano," pravi. 'Da te ne bo Trentar vzel', so tako očetje in matere žugali mlajšim, kadar jim je padlo na pamet, da bi malo ponagajali starejšim. "In ponavadi je kar zaleglo, " se smeji Benet. Tudi Trentarjeva maska, oziroma larfa, je precej težja od tiste, ki jo nosi običajni parkelj: "Tam nekje 10 kilogramov razlike je. Zelo težko se je premikati. Vsak, ki je bil do zdaj Trentar, vam bo verjetno rekel, da je ta vloga res nekaj posebnega, ampak njegovo opremo pa je precej zafrknjeno nositi."

"Na začetku je bila ta prireditev sicer v Kranjski Gori, nato pa so jo prestavili v Podkoren. Parkeljni sodijo sem in nikamor drugam ," poudari Benet. "Podkoren ima Trentarja, ki je zaščitni znak parkeljnov. 12 rogov ima na sebi, njega morajo vsi upoštevati in ubogati, saj je glavni. Trentar je gonilna sila parkeljnov ," pojasni.

In kdo je Trentar? "Običajno se izbere tistega, ki ima največ avtoritete v Peklu. Imena se pa nikoli ne izda," pravi Benet.

Vseeno uspemo najti nekoga iz preteklosti. "Star sem bil 18, 19 let. 12 rogov je neznansko težkih, maska je izdelana iz ovčje kože, notri pa je kot nekakšna čelada. Takrat je bila tista maska še tako ogromna, da smo jo morali zadaj podpreti z desko, da ni padla dol. Nič nisi videl, nekdo te je moral voditi. Ko sem bil Trentar, me je nekdo ves čas držal za verigo in nakazoval, kam moram iti, po potrebi me je zasukal. Moral sem v počep, da sem sploh lahko šel skozi vrata," se v smehu spominja domačin Denis Porčič, ki je pod vzdevkom Chorchyp znan v svetu borilnih veščin in glasbe. "Zdaj pa so fantje masko spremenili tako, da Trentar lahko hodi tudi sam," doda.

"Drugod je ta tradicija začela zamirati, v Podkorenu pa so se fantje ves čas trudili, da jo ohranijo. V zadnjih letih so se povezali tudi z drugimi državami in poglejte, kaj jim je uspelo," pokaže z roko na zbrano množico, ki se drenja ob ograji.