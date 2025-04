Na kurišču kresa v Danah pri Sežani salonitne plošče?

Krajani vasi Dane pri Sežani so razburjeni. Obvestili so nas, da sumijo, da so na kurišču kresa, ki naj bi zagorel v sredo, tudi nevarni odpadki, med njimi salonitne plošče. Naj ukrepa takoj, so pozvali inšpekcijo, a niso dobili nobenega odgovora. In če so kritine še pred dnevi takole ležale okoli kupa, se zdaj sprašujejo, kam so zdaj šle, saj jih ni več videti. Čeprav ne gorijo, lahko sproščajo azbestna vlakna v zrak in s tem pomenijo nevarnost za zdravje.