V Sloveniji več kot 1770 psov s statusom nevarnega psa

Situacijo, kot se je zgodila v Miklavžu, je treba predvideti, pravi priznani kinolog Jože Vidic. "Čeprav trije takšni psi, recimo argentinska doga, pitbul, to je tempirana bomba."

V določenih okoliščinah postanejo nevarni tudi svojemu lastniku. "Če ima lastnik tri takšne pse ali več, to je krdelo in to krdelo drži skupaj," opozarja Vidic. In posledično "težko bi si ob vsem znanju, ki ga imam o psih, upal trditi, da bi obvladal tri take pse, ko pride do določenih okoliščin, ko zbudijo napadalno vedenje, to je nemogoče obvladati".

Če se odločimo za psa, se je treba z njim ukvarjati, ga vzgajati. "Jaz sicer sama sebi pravim pasja šola, v resnici pa sem šola za ljudi. Meni se zdi, da je zelo pomembno, da se skrbniki podučijo, kaj pes je," pojasnjuje svetovalka za vzgojo psov Alja Willenpart.

Psa vključimo v naše življenje. "Če ga ne vzgajamo, tako da ga vzgajamo za življenje v človeškem svetu, se bodo pojavile težave in je čisto vseeno, ali je to čivava, doberman. Je pa res, da če ugrizne čivava ali če ugrizne doberman, je razlika velika."

A pri nas pes dobi status nevarnega psa šele potem, ko se nekaj zgodi. "V primeru ugriza ali neobladovanja obnašanja psa, pes dobi status nevarnega psa." Odločbo o tem izda veterinar," je pojasnila Helena Dolajš, direktorica območnega urada Maribor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Če pa pes povzroči smrt, veterinar z ustno odločbo psa odvzame.

Pes ustvarja svojo vedenjsko sliko v prvem letu življenja, razlaga Vidic. "Jaz nisem za to, da bi določeno pasmo prepovedali, sem pa za to, da bi recimo novopečeni lastniki morali narediti določeno preizkušnjo, določen izpit, kot ponekod v tujini, kjer to že imajo."

Mariborski primer ni bil edini. Marca 2021 je zaradi ugriza psa v Mengšu umrla 8-letnica, ki se je na dvorišču hiše približala privezanemu psu. Septembra 2017 so trije pitbuli na vikendu pri Črnomlju do smrti pogrizli 71-letnico. Februarja 2010 pa afera bulmastifi - več psov je do smrti pogrizlo svojega lastnika, zdravnika Saša Baričeviča.