Nevarno 33-metrsko drevo ob Gimnaziji Kranj bodo podrli

Kot so sporočili z Mestne občine Kranj, je družba Teden na podlagi strokovnega mnenja arborista za odstranitev drevesa pridobila soglasje ministrstva za kulturo in pozitivno mnenje Zavoda RS za varstvo narave. Korenine drevesa so namreč tako uničene, da drevo ne more več samostojno stati. Pokonci ga držijo zgolj jeklenice, s katerimi je pritrjeno na pročelje gimnazije.

Drevo se je stran od gimnazije proti parkirišču pred Hotelom Creina začelo nagibati že leta 1999. Dve leti zatem so takrat 27 metrov visoko drevo z jeklenicami privezali na stavbo gimnazije. Leta 2011 so jeklenice zamenjali in na deblo drevesa namesto kovinskega obroča namestili najlonske trakove z nosilnostjo štirih ton.

Julija lani, ko je v Kranju divjal orkanski veter, je podjetje Flora Sport zamenjalo potrgane jeklenice, saj se je drevo nagnilo še za približno meter, na ometu fasade gimnazije pa so se pojavile razpoke. Arborist podjetja Flora Sport je opravil temeljito analizo in ugotovil, da drevesni koreninski sistem ni več sposoben držati lastne teže mamutovca, ki je ocenjena na 10 do 13 ton. 33 metrov visoko drevo z deblom premera 165 centimetrov tako sloni le še na jeklenicah.