Nevarno dejanje: helikopter Slovenske vojske osvetlili z laserskim žarkom

Včeraj se je na območju Kredarice poškodoval pohodnik, ki je ustrezno opremljen zdrsnil. Reševali so ga gorski reševalci in posadka helikopterja Slovenske vojske. Vojaški helikopter je poškodovanca prepeljal na Jesenice, kjer je bil po predaji ponesrečenca med letom osvetljen z laserskim žarkom zelene barve.

Po do sedaj zbranih podatkih zaradi hitre reakcije pilotov ni prišlo do ogrožanja varnosti posadke. Če bo to v nadaljevanju še ugotovljeno, bodo policisti postopek vodili v smeri kaznivega dejanja. Dejanje pomeni hudo nevarnost za letalski promet in veliko nevarnost za poškodbe oči oziroma vida posadke.

Laserski žarek namreč vsakič povzroči najmanj trenutno zaslepljenost vse posadke zaradi odboja žarkov po pilotski kabini, v najslabšem primeru pa lahko privede tudi do nenadzorovanih situacij v zraku, strmoglavljenja ali trajnih posledic vida. Zato to niso igrače: "Pozivamo k odgovornim dejanjem. Starši pa s tem seznanite otroke, saj ste navsezadnje običajno vi tisti, ki jim kupujete in dovoljujete te predmete. Na Gorenjskem je to letos prvi tak dogodek."