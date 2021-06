Nevarno manevriranje: med čakajočo kolono vzvratno po avtocesti

V sredo, ob 17.10, je na pomurski avtocesti pred izvozom za Lenart v smeri Murske Sobote zagorelo na priklopniku tovornega vozila. Posredovali so gasilci JZ GB Maribor in PGD Lenart. Pri gašenju oziroma posredovanju je na cestišče iztekla neznana nevarna snov. V času intervencije je bila zaprta avtocesta v smeri Murske Sobote, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

A tudi tokrat ni šlo brez nevarnega manevriranja voznikov, ki so ostali ujeti v čakajoči koloni. Bralec nam je namreč poslal posnetek, iz katerega je jasno videti, kako voznika kombiniranega in osebnega vozila vzvratno peljeta, po pasu, ki so ga ostali udeleženci namenili intervencijskim vozilom, mimo čakajočih vozil. Na ta način sta se namreč želela izogniti čakanju v koloni, a s svojim dejanjem nista ogrožala le sebe, ampak tudi ostale udeležence v prometu. Na tem mestu zato še enkrat opozarjamo, da je takšno početje nevarno in da zaradi nekaj minut ni vredno ogrožati svojega, in tudi ne življenja drugega.