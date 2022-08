Nevarno početje: da bi se izognili gneči, vozili v nasprotno smer

Posnetek dogajanja z dolenjske avtoceste je na družbenem omrežju Twitter objavil Reševalni pas, ki opozarja na nevarna početja na slovenskih cestah.

Kot so zapisali na profilu, jim je posnetek poslal mimoidoči, ki je bil zgrožen nad početjem voznikov na uvozu Šmarje-Sap proti Ljubljani. Voznik, ki se je želel pravilno vključiti na avtocesto, se je moral umakniti vozilom, ki so v napačni smeri zapuščali avtocesto, da bi se izognili gneči. "S početjem niso ogrožali le svojih, temveč tudi življenja tistih, ki so hiteli na pomoč udeležencem v trčenju," so zapisali na profilu.