Na gorenjski avtocesti se je mladenič za všečke ulegel na tla

"Nekateri so za všečke na družbenem omrežju pripravljeni narediti marsikaj," je na družbenem omrežju objavili Dars. Objavili so posnetek, ki so ga kamere zabeležile v začetku septembra na območju gorenjske avtoceste, natančneje Jesenic. Fantje, šlo naj bi za domačine, so se sprehajali ob robu avtoceste, kjer hitrost avtomobilov presega 100 kilometrov na uro. Kot da že sama hoja po avtocesti ni nevarna, se je eden izmed njih ulegel na cesto. Nevarno početje so zabeležili s telefonom. Na Darsu so opozorili na nevarno početje, ki ogroža prometno varnost in življenja, ter dodali, da je hoja po avtocesti " prepovedana in smrtno nevarna! Kdor hodi po avtocesti, ima veliko možnosti, da ga zbije vozilo!"