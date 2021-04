Nevarno početje: zbiratelji eksplozivna sredstva odnesejo domov

Kot je opozoril Igor Bohiz Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi pri Civilni zaščiti, kar 55 odstotkov vseh intervencij pripadniki enote izvedejo na severnem Primorskem.

Po Bohovih besedah je v naravi mogoče naleteti na pehotno strelivo, protiletalsko strelivo, ročne bombe, granate in trombonsko strelivo, pod vodo pa tudi na morske mine. Možno jih je najti na kopnem, v morju, rekah in jezerih, pa tudi v kraških jamah. Zemlja "tujke" ves čas iztiska, zato se tudi na že očiščenih predelih lahko spet pojavijo novi primerki neeksplodiranih ubojnih sredstev.

Intervencije pripadnikov državne enote so po Bohovih besedah v zadnjem obdobju zelo obsežne. Eksplozivna sredstva, ki ležijo po državi, so danes stara že 70 do 100 let, na njih ni več varoval. Čas, ko ležijo v naravi, pa je povzročil velike spremembe v njihovi kemični sestavi, sprožilni sistemi so korodirani, je opisal.

Boh to, da letos beležijo tako povečano število intervencij zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev, pripisuje dejstvu, da so ljudje več doma, zato se pogosteje odpravijo tudi v bližnjo naravo."To ne pomeni, da se ljudje ne smejo več gibati po gozdu. Pomembno je le, da se držimo zlatega pravila, da se najdbe ne dotikamo, in takoj pokličemo 112 ali 113 ter počakamo na kraju najdbe do prihoda strokovnjakov," je povzel. Ljudi je pozval, naj najdena ubojna sredstva pustijo tam, kjer so, jih ne premikajo in ne odvažajo domov, niti na policijsko postajo, kar se je že dogajalo.