Komarji na pohodu: kako se zaščititi pred piki?

Toplo vreme, dolgi dnevi, bohotenje narave. Veliko lepega prinaša čas pomladi in poletja, je pa to tudi čas prihoda komarjev. Še posebej napadalni so tigrasti, ki so razširjeni že po vsej Sloveniji. Ta vrsta žuželk pa ni samo zelo nadležna, ampak tudi nevarna, saj lahko prenaša zelo nevarne virusne bolezni. V štirih obalnih občinah tako že zatirajo komarje, zaščiti pa se lahko tudi vsak sam. Kako? Najpomembneje je, da v okolici doma ni stoječe vode.