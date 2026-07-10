(Ne)varnost kopalnih voda

V vročih dneh so jezera, reke in morje polni obiskovalcev. V Sloveniji se sicer lahko kopamo povsod, kjer to ni izrecno prepovedano. 49 območij na rekah, jezerih in morju pa ima tako imenovani status kopalne vode, kar pomeni, da se tam preverja kakovost vode.

Tega statusa pa denimo nima Krimsko oziroma Podpeško jezero, a občina Brezovica tam vseeno zagotavlja varnost obiskovalcev. "Občina Brezovica je, kot vidite, okolico uredila, uredili smo tudi pomole, dostope, stopnice so urejene, skrbimo, da je travnik pokošen," je povedal Marko Čuden, podžupan Občine Brezovica.

Bolj kot jezera so za ohladitev tvegane reke, ugotavlja inštruktor reševanja iz vode. Hladne reke so lahko šok za telo. "Recimo Sava Dolinka se redko segreje nad 12 stopinj," pravi Blaž Stan.

Nevarnost predstavlja tudi močan tok, pa skale, umetni jezovi, brzice in rastje. "Če te tok nese na neke veje, se lahko kopalke zataknejo in dejansko ostanemo ujeti na tej veji," opozarja Stan. Zato svetuje, da kopalci plavajo tam, kjer je reka mirna.

In kaj, če opazimo, da je nekdo v vodi ujet? Inštruktor reševanja iz vode svetuje, da osebo najprej probamo usmerjati. "Druga varianta bi bila, da ga probamo nekako doseči, pogledamo okrog, vidimo eno dolgo palico, mu podamo palico, rečemo 'primi se za palico'," še dodaja. Seveda pa za pomoč prosimo tudi druge očividce in pokličemo na 112.