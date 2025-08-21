Nevarnost močnih neviht na Primorskem

Drugod po Sloveniji se bo ponoči ozračje po napovedih medtem prehodno nekoliko umirilo. Proti jutru bodo padavine z nevihtami nato zajele zahodni del Slovenije in se širile proti osrednjim krajem. Jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj Celzija.

Čez dan bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, deloma nevihtami. Manj jih bo v vzhodnih krajih. Možni bodo krajevni nalivi in vetrovni sunki. Popoldne bodo padavine ponekod prehodno ponehale.

Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 25, v južni Sloveniji do 27 stopinj Celzija, še napovedujejo na agenciji za okolje.