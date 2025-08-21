Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Nevarnost močnih neviht na Primorskem

Ljubljana, 21. 08. 2025 06.24 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
0

Za Primorsko je do popoldneva izdano oranžno vremensko opozorilo. Možne bodo namreč nevihte z lokalno močnejšimi nalivi s točo, močnejšimi piši vetra in udari strel, opozarja agencija za okolje. Čez dan lahko kakšno krajevno neurje nastane tudi drugod po Sloveniji, so dodali meteorologi.

Neurje na Obali - 6
Neurje na Obali - 6 FOTO: Aleš Logar

Drugod po Sloveniji se bo ponoči ozračje po napovedih medtem prehodno nekoliko umirilo. Proti jutru bodo padavine z nevihtami nato zajele zahodni del Slovenije in se širile proti osrednjim krajem. Jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj Celzija.

Čez dan bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, deloma nevihtami. Manj jih bo v vzhodnih krajih. Možni bodo krajevni nalivi in vetrovni sunki. Popoldne bodo padavine ponekod prehodno ponehale.

Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 25, v južni Sloveniji do 27 stopinj Celzija, še napovedujejo na agenciji za okolje.

nevihte vreme primorska obala
Naslednji članek

Tri mesece so ga čakali: 37 milijonov je v rokah srečnega dobitnika

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110