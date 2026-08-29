(Ne)varnost na spletu: Ali tudi vi izbirate takšna gesla?

Etični heker Milan Gabor meni, da Slovenci še vedno uporabljamo preveč preprosta in predvidljiva gesla. "Ko pride do uhajanja gesel, lahko iz statistik vidimo, da imamo zelo slaba gesla, kot na primer 1234567 ali Ljubljana2024!," je poudaril v Pogledu na svet oddaje Svet na Kanalu A. Med najpogostejše napake spada tudi "recikliranje gesel", ko isto geslo uporabljamo za več sistemov. Gabor svetuje, da vsa gesla varno beležimo in upravljamo z brezplačnim upravljalnikom gesel. Dodatno zaščito predstavlja uporaba avtentikatorja, ki ustvarja kratke in časovno omejene kode za preverjanje.

Težko je razumeti, koliko ljudi ima še danes geslo 1234567, se čudi etični heker Milan Gabor. FOTO: Svet na Kanalu A

Po njegovih besedah bi morali najbolj zaščititi elektronski poštni račun, saj je nanj vezana večina storitev, od bančnih računov do socialnih omrežij. Hekerjem pri ugibanju gesel pomagajo tudi podatki, ki jih skoraj vsak od nas deli na družbenih omrežjih: "Ko se heker spravi na človeka, se poduči o njegovih profilih, navadah, hobijih in živalih. Šele na podlagi tega načrtujejo napade."

Več o pasteh pretirane zaupljivosti na spletu in deljenja gesel vsepovprek pa lahko prisluhnete v pogovoru z etičnim hekerjem in strokovnjakom kibernetske varnosti Milanom Gaborjem v zgornjem videu.

Novo orodje za kibernetske napade in prevare

Umetna inteligenca pa zdaj bolj kot kadarkoli prej olajšuje delo in pomaga hekerjem, meni strokovnjak za kibernetsko varnost: "Napadalci s pomočjo UI lahko hitreje napadajo in masovno targetirajo žrtve. Zato smo na pragu zelo zanimivega obdobja." To orodje generira bolj prepričljiva lažna sporočila, ki so prilagojena posamezniku.

Tarča hekerjev niso več le velika podjetja in zapleteni sistemi, pač pa vse bolj tudi čisto navadni spletni uporabniki. FOTO: Svet na Kanalu A