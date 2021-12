Šerkezi: Zasnežene gore zahtevajo kompleksno osebnost

Napoved Agencije RS za okolje (Arso) kaže, da bo jutri v hribih delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Na 1500 metrov bo temperatura okoli –5, na 2500 pa okoli –4 stopinje Celzija. Krepil se bo zahodni do jugozahodni veter, ki bo na izpostavljenih legah prenašal suh sneg in gradil snežne nanose, pa so sporočili s Centra RS za obveščanje.

Na Kredarici je debelina snežne odeje zdaj že 125, na Voglu pa 110 centimetrov. Visokogorje je torej že nekaj časa odeto v pravo zimsko podobo, kar je treba upoštevati, če načrtujemo pot v višje lege. "Aktualna je nevarnost snežnih plazov, ki se lahko sprožijo že ob manjši dodatni obremenitvi, predvsem na strmih pobočjih," je opozoril predstavnik Policijske uprave (PU) Kranj Bojan Kos.

Ker so razmere v zimskem visokogorju zahtevne, Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec pri Planinski zvezi Slovenije, svari, da je obisk zasneženih gora zgolj za izkušene posameznike, ki znajo pravilno uporabljati zimsko opremo, kot so cepin in dereze. "Sicer sta lahko oba pripomočka smrtno nevarna. Vsak obiskovalec pa bi moral imeti plazovni trojček, turni smučarji plazovni nahrbtnik. Obiskovanje gora pozimi, kot jih vidimo danes, ko se vzpenjajo na Viševnik, Grintovec, tudi na Triglav v derezicah (snežnih verigah), s palicami v rokah ali pa z dvema cepinoma, enim cepinom in brez rokavic … je vsekakor nevarno početje. Takšni posamezniki se niti ne zavedajo svojega početja, da so v nevarnosti in da s 'poučnimi' objavami na družbenih omrežjih v nevarnost spravljajo še druge. Zasnežene gore zahtevajo kompleksno osebnost, ki obvlada tehnične pripomočke, ima znanje iz nevarnosti v gorah, vremenoslovja, orientacije, gibanja ... Predvsem pa ima veliko mero spoštovanja do gora in se zaveda, da ga bo gora počakala in se zna obrniti dva koraka pred vrhom."

Včeraj je namreč v gorah obilneje snežilo, zapadlo je od 20 do 50 centimetrov snega. S Centra za obveščanje so pojasnili, da je v severnih gorstvih večinoma snežilo do alpskih dolin. V sredogorju je sprva padal južen, kasneje pa vse bolj suh sneg. "Severni veter se je ponoči okrepil in zlasti v visokogorju prenaša suh sneg in gradi nove zamete, opasti ter klože. V zatišnih legah je sneg mehak, se globoko predira in otežuje gibanje. Razmere so zlasti nad gozdno mejo zelo zahtevne," so opozorili.