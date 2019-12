Nevarnost snežnih plazov: ko minute odločajo o preživetju

Po tragičnem obdobju na alpskih smučiščih, kjer so zaradi snežnih plazov v obdobju 24 ur ugasnila štiri življenja, med njimi dve otroški, stekla pa je vrsta reševalnih akcij, se je odprla množica vprašanj. Kar nekaj plazov so sprožili smučarji, ki so smučali izven urejenih prog. Upravljalci alpskih smučišč, kjer množično smučajo tudi Slovenci, opozarjajo, bodite previdni. Kako se zaščititi, kako ravnati, če se znajdemo v tej izjemno nevarni situaciji? Kaj svetuje gorski reševalec, ki ima več kot 30 let izkušenj?