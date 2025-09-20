Na cevi kompresorja odtrgalo ventil, v Celju vonjali amonijak

Gasilci Poklicne gasilske enote Celje so v petek zvečer sporočili, da so okoli 20.30 na območju Mariborske ceste v Celju (okolica Trgovskega centra Planet Tuš) zaznali močan dražeč vonj. Na kraju so opravili meritve koncentracije plina v zraku in ugotovili, da zaznavajo povečano prisotnost amonijaka.

O incidentu so bili nekaj pred 21. uro obveščeni tudi na Policijski upravi Celje ter na kraj napotili več policijskih patrulj. Te so zavarovale območje in začele z evakuacijo objekta, z zbiranjem obvestil pa so ugotovili, da je do uhajanja plina prišlo v bližnjem podjetju, na Cesti v Trnovlje.

"Do uhajanja plina je prišlo v strojnici podjetja, kjer je cisterna z amonijakom in oljem. Po prvih ugotovitvah je na cevi kompresorja za hlajenje odtrgalo ventil. Zaposlena sta z zaprtjem ventilov preprečila nadaljnje uhajanje plina," so sporočili s celjske policijske uprave.