Na cevi kompresorja odtrgalo ventil, v Celju vonjali amonijak

Gasilci Poklicne gasilske enote Celje so v petek zvečer sporočili, da so okoli 20.30 na območju Mariborske ceste v Celju (okolica Trgovskega centra Planet Tuš) zaznali močan dražeč vonj. Na kraju so opravili meritve koncentracije plina v zraku in ugotovili, da zaznavajo povečano prisotnost amonijaka.
O incidentu so bili nekaj pred 21. uro obveščeni tudi na Policijski upravi Celje ter na kraj napotili več policijskih patrulj. Te so zavarovale območje in začele z evakuacijo objekta, z zbiranjem obvestil pa so ugotovili, da je do uhajanja plina prišlo v bližnjem podjetju, na Cesti v Trnovlje.
"Do uhajanja plina je prišlo v strojnici podjetja, kjer je cisterna z amonijakom in oljem. Po prvih ugotovitvah je na cevi kompresorja za hlajenje odtrgalo ventil. Zaposlena sta z zaprtjem ventilov preprečila nadaljnje uhajanje plina," so sporočili s celjske policijske uprave.
Gasilci so okoliške prebivalce pozvali, naj se ne zadržujejo v okolici trgovskega centra, naj zapirajo vrata in okna na stanovanjskih objektih ter naj ne ovirajo dostopa in dela intervencijskih služb. "Zaenkrat žal ne vemo podrobnosti, smo pa prejeli obvestilo, da bi lahko bilo nevarno. Zato smo se odločili za preventivno predčasno zaprtje," je na družbenem omrežju sporočila restavracija PizzaBurger POINT, ki se nahaja v neposredni bližini.
Okoli 2. ure zjutraj so nato gasilci sporočili, da je bila nevarnost odpravljena, stanje pa normalizirano. Po dosedanjih podatkih ni bil v dogodku nihče poškodovan.
Policija v omenjenem primeru nadaljuje z zbiranjem obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.
