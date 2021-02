Porod na domu: vse bolj priljubljena, a nevarna praksa

V času družbenih omrežji in vplivnic, ki lahko svoje življenje idealizirajo pred nevednimi opazovalci, postaja porod doma vedno bolj priljubljena praksa. Pa tudi nevarna.

"Ko se pojavi potreba po transportu, to pomeni tudi zelo veliko tveganje – tako za porodnico kot za novorojenca – in stopnja zapletov je bistveno višja," pojasnjuje Gorazd Kavšek , predstojnik Porodnišnice Ljubljana.

Dva urgentna prevoza novorojenčkov v zadnjega pol leta, ko je zaradi epidemije porod doma prepovedan. Oba rojena doma, oba so zaradi zapletov prepeljali v intenzivno enoto, vsaj eden bo imel zelo hude posledice.

"Še vedno pogosto ne vemo, kdo je ponudil pomoč pri porodu doma, tudi ob zapletih se večkrat zgodi, da porodnica ne želi povedati, kdo je sodeloval. Seveda se ta babica ali kdor koli drug tudi ne javi."

Kljub temu da vse stanovske organizacije porod doma odsvetujejo, so leta 2018 pripravili strokovne usmeritve za porod doma. "Da dobro selekcioniramo te porodnice, se pravi izključno samo zdrave, še posebej mogoče mnogorodnice, vse ostale skupine pa so že same po sebi kar precej tvegane."

Porod pa bi morale pri nas voditi registrirane babice, ki bi vzpostavile ustrezno komunikacijo z najbližjo porodnišnico. Ta od doma ne sme biti oddaljena več kot 30 minut. Ob morebitnih zapletih namreč vsaka minuta prevoza pomeni večje tveganje.