Nevarnosti, razlogi in posledice: ko zagori električni avtomobil

Prvi testni vžig e-avta pri nas. Najprej so ga poškodovali. Teža avta 600 kilogramov, baterije 150. Hitro se je začelo iz baterije kaditi, čez nekaj minut tudi goreti.
"Ta ogenj, dim, ki nastaja, so vnetljivi in zelo strupeni. V njih so vodik, metan, etan, propan, kar se tiče strupenosti, pa so težke kovine, ki so rakotvorne. Pri recimo večjih baterijah je lahko ta plamen visok meter in pol, ker je tveganje za vžig sosednjih vozil, če je avto v garažni hiši in na parkirnem mestu," pojasni Aleš Jug, predsednik Slovenskega združenja za požarno varstvo. In posledično beležijo v zavarovalnicah, "da je škoda zaradi vsega navedenega veliko višja," pove Jan Jelenc, strokovni vodja premoženjskih škod v Zavarovalnici Triglav. Čeprav primerov, da bi e-vozila zagorela, ni veliko, pravi. Ko pa zagori e-vozilo: "Pri e-avtomobilih se velikokrat zgodi, da je tak avto totalka, ki ga pokrije samo delni kasko za požarne nevarnosti, če je zavarovan, sama škoda na stvareh tretjih oseb pa se krije iz avtomobilske odgovornosti."
Napaka na avtu, nesreča, polnjenje baterije. Razlogi, zakaj lahko e-vozilo zagori.
"Gasi se običajno kot vse druge požare, z vodo, delno s peno. Je pa nekaj res, da potrebujemo velike količine gasilnega medija. Priporočila so, da pri nekem osebnem avtomobilu gasilci potrebujejo tri do štiri kubične metre vode, lahko tudi več," dodaja Jug.
A še najbolj je pomemben ta vidik, izpostavljajo strokovnjaki: "Ko se boste odločili za nakup e-avtomobila, ne pozabite na to, v kakšnem stanju je vaša domača e-napeljava in kakšno polnilno mesto bo. Velika dodana vrednost e-avtomobila je, da ga polnimo doma, in tam bo prihajalo do poškodb, tam bo prihajalo do tveganj in požarov," kar pa lahko, če napeljavo redno vzdržujemo, preprečimo, zaključi Andrej Brglez, direktor inštituta za civilizacijo in kulturo.
