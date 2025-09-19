Nevarnosti, razlogi in posledice: ko zagori električni avtomobil

Prvi testni vžig e-avta pri nas. Najprej so ga poškodovali. Teža avta 600 kilogramov, baterije 150. Hitro se je začelo iz baterije kaditi, čez nekaj minut tudi goreti.

"Ta ogenj, dim, ki nastaja, so vnetljivi in zelo strupeni. V njih so vodik, metan, etan, propan, kar se tiče strupenosti, pa so težke kovine, ki so rakotvorne. Pri recimo večjih baterijah je lahko ta plamen visok meter in pol, ker je tveganje za vžig sosednjih vozil, če je avto v garažni hiši in na parkirnem mestu," pojasni Aleš Jug, predsednik Slovenskega združenja za požarno varstvo. In posledično beležijo v zavarovalnicah, "da je škoda zaradi vsega navedenega veliko višja," pove Jan Jelenc, strokovni vodja premoženjskih škod v Zavarovalnici Triglav. Čeprav primerov, da bi e-vozila zagorela, ni veliko, pravi. Ko pa zagori e-vozilo: "Pri e-avtomobilih se velikokrat zgodi, da je tak avto totalka, ki ga pokrije samo delni kasko za požarne nevarnosti, če je zavarovan, sama škoda na stvareh tretjih oseb pa se krije iz avtomobilske odgovornosti."