Nevarnosti v Britofu ni več, intervencija je zaključena

"Policija je bila zaradi velike nevarnosti za življenje in premoženje ljudi na kraju eksplozije neprestano prisotna vse od prejšnjega torka do zaključka intervencije. Ves ta čas smo tudi zbirali obvestila in podatke, ki nam lahko koristijo v preiskavi dogodka. Že prve dni je bil opravljen ogled kraja eksplozije in zavarovan del plinske napeljave, ki je še predmet preverjanja. Preiskava še traja, preverja pa se morebiten sum uradno pregonljivega kaznivega dejanja. Z ugotovitvami vas bomo seznanili, ko bo preiskava zaključena,"so zapisali.

Današnje meritve koncentracije plina v zemljini kažejo, da na kraju intervencije v Britofu ni nobene nevarnosti več, zato je intervencija policije, gasilcev in mestne občine Kranj, ki je zaradi eksplozije plina neprekinjeno trajala od prejšnjega torka, zaključena, so sporočili s PU Kranj.

Vse od začetka so v intervenciji neprekinjeno sodelovali tudi gasilci Gasilsko reševalne službe Kranj, prostovoljni gasilci PGD Britof, Predoslje in Kranj-Prinskovo, kranjsko medobčinsko redarstvo ter Civilna zaščita Mestne občine Kranj. Prvo pomoč poškodovanim ob eksploziji so nudili reševalci in zdravniki PHE NMP Kranj. Izvajali so se ukrepi za varovanje zdravja ljudi in preprečitve novih nevarnosti. Bistven del je bilo izvajanje meritev koncentracije plina v zemljini, zračenje jaškov in zemljine, redna izmenjava informacij s stanovalci na zaprtem območju in sprotno opozarjanje javnosti na nevarnosti.

Preklicana je tudi omejitev glede prepovedi uporabe odprtega ognja, stanovalci pa lahko spet normalno odpirajo okna. "Stanovalcem se vsi pristojni zahvaljujemo za potrpežljivost in zelo korektno sodelovanje, vsem poškodovanim pa želimo čim prejšnje okrevanje," so še zapisali policisti.

Mestna občina Kranj ob tem sporoča, da bo jutri, 14. decembra, predvidoma od 9. do 20. ure popolna zapora ceste od križišča v Britofu do mostu v Orehovljah zaradi polaganja obrabne plasti asfalta (finega asfalta). Preplastitev bi morala biti izvedena prejšnji konec tedna, vendar je bila do zaključka intervencije zaradi plina prestavljena. Več podatkov o izvedbi in trajanju intervencije bodo predvidoma sporočili prihodnji teden.