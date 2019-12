'Nevedni' Aleksandri Pivec grozi od 400 do 1200 evrov globe

Predsednik protikorupcijske komisije Boris Štefanec danes konkretnega postopka Aleksandre Pivec na njegovi komisiji ni želel komentirati, ker so zadeve še v teku. Vseeno je pojasnil, da so pravila za javne uslužbence, kamor spadajo tudi državni sekretarji, glede dodatnih zaslužkov povsem jasna. "Dolžni so prijaviti spremembo premoženja, v kolikor je ta višja od deset tisoč evrov."



Ministrica je to mejo zanesljivo prekoračila. V manj kot dveh letih je zgolj na Turistično gostinski zbornici ob redni plači, ki jo je prejemala kot državna sekretarka na ministrstvu za Slovence po svetu, zaslužila 35 tisoč evrov bruto. Nekaj sto evrov na mesec pa je služila in služi še danes tudi z delom na raziskovalnem središču Bistra iz Ptuja.



"Jaz sem takrat, kot že povedano, imela soglasje delodajalca, da lahko to delo opravljam, se pravi, da se je strinjal minister. In jaz takrat s strani delodajalca resnično nisem bila opozorjena, sama pa resnično nisem vedela, da je treba te zadeve pri vsakem honorarju prijaviti," je pojasnjevala Pivčeva. Prijavo je podala šele oktobra letos, torej kmalu po tem, ko so se njeni zaslužki znašli pod drobnogledom javnosti, čeprav bi to morala prvič narediti že januarja 2018.

"Latinski izrek, ki ga poznamo vsi pravniki, mislim pa, da tudi izobraženi ljudje, pravi, da nepoznavanje prava škoduje. In seveda, ni se mogoče izgovarjati na dejstvo, da nekdo ni vedel za obveznost, ki jo mora izpolniti," je ministričina pojasnila komentiral Štefanec.



Pivčevi tako grozi plačilo globe v višini med 400 in 1200 evri. Za višino kazni se bo odločil strokovni sodelavec, ki primer vodi. Senat komisije in njen predsednik se v primer ne vpletata. Pivčeva pa bo Šarcu ob končnem poročilu SRIPT očitno morala pojasnjevati tudi postopke pred protikorupcijsko komisijo.