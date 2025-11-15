Neverjetna porodna zgodba: David rojen doma v treh minutah

V zavetju maminega trebuščka bi dojenček David moral ostati še do ponedeljka. A se je 2. novembra odločil, da se mamici Suzani, očetu Slaviši in trem sestricam pridruži malce prej. "Začelo se je vse že zgodaj zjutraj, ampak jaz takrat nisem ravno resno jemala, ker sem imela že v začetku nosečnosti bolečine v križu, sem si rekla, da to bo minilo," začetek porodne zgodbe opisuje Suzana Zdejlar.

Okoli treh popoldne je postalo bolj intenzivno, zato je poklicala moža. "Mi je povedala, da so se začeli popadki, sem se obrnil domov in ji prinesel kebab, ki si ga je zaželela," pa pravi Slaviša Zdejlar. "In jaz sem predihavala, držala se za mizo, jedla tisti kebab, ker sem si rekla, da ne bom šla lačna nikamor in ja, kebab je to malo pospešil, zgleda," dodaja Suzana.

Sprva sta želela poklicati reševalce, a si nato premislila, ker je popadek popustil, je Suzana mislila, da ima dovolj časa, da se še preobleče. "Omaro sem samo zaprla in bilo je konec. Samo na kolena, konec, ne gre več," se spominja Suzana, ki je rodila v treh minutah ob postelji na tleh. "Tudi na posteljo nisem mogla, ni šlo."