Neverjetna porodna zgodba: David rojen doma v treh minutah

Ljubljana, 15. 11. 2025 07.58 | Posodobljeno pred 25 minutami

Avtor
Špela Bezjak Zrim
Komentarji
12

Neverjetna porodna zgodba iz ljubljanskega Štepanjskega naselja. Dojenčku Davidu se je v začetku novembra tako zelo mudilo na svet, da je prehitel celo reševalce. Kot pravi mamica, je vse skupaj trajalo le nekaj minut. Da se nekaj dogaja, čeprav je bilo še malce prezgodaj, je Suzana vedela že zjutraj. A je bila sprva prepričana, da gre za lažni preplah in nadaljevala z domačimi opravili. Popadki so se nato stopnjevali, poklicala je moža, ta ji je prinesel še kebab, družina je nato skupaj večerjala in prepričana je bila, da jo čaka mirna pot v porodnišnico. No, pa ni bilo tako.

V zavetju maminega trebuščka bi dojenček David moral ostati še do ponedeljka. A se je 2. novembra odločil, da se mamici Suzani, očetu Slaviši in trem sestricam pridruži malce prej. "Začelo se je vse že zgodaj zjutraj, ampak jaz takrat nisem ravno resno jemala, ker sem imela že v začetku nosečnosti bolečine v križu, sem si rekla, da to bo minilo," začetek porodne zgodbe opisuje Suzana Zdejlar.

Okoli treh popoldne je postalo bolj intenzivno, zato je poklicala moža. "Mi je povedala, da so se začeli popadki, sem se obrnil domov in ji prinesel kebab, ki si ga je zaželela," pa pravi Slaviša Zdejlar. "In jaz sem predihavala, držala se za mizo, jedla tisti kebab, ker sem si rekla, da ne bom šla lačna nikamor in ja, kebab je to malo pospešil, zgleda," dodaja Suzana. 

Sprva sta želela poklicati reševalce, a si nato premislila, ker je popadek popustil, je Suzana mislila, da ima dovolj časa, da se še preobleče. "Omaro sem samo zaprla in bilo je konec. Samo na kolena, konec, ne gre več," se spominja Suzana, ki je rodila v treh minutah ob postelji na tleh. "Tudi na posteljo nisem mogla, ni šlo."

Preberi še Mudilo se mu je na svet, mama rodila doma s pomočjo navodil dispečerskega centra

Slaviša je takrat poklical na 112 in ostal na zvezi z dispečarko. "To se je vse dogajalo v sekundah. Medtem je začela kričati od bolečin, soseda je prišla. To sta bila samo dva sunka, tako da sploh nisem mogla razmišljati, kako naj zdaj prediham to. Nič, pač, čutiš ga že, zunaj je že," se spominjata starša malega Davida. 

Suzana in Slaviša Zdejlar
Suzana in Slaviša Zdejlar FOTO: POP TV

"Jaz sem se samo bala, ker je to vse drselo, dojenček je bil v posteljici notri, ker je bil tisti plodov ovoj še okoli njega, zato mi je bilo čudno, kako naj grem v porodnišnico, če še ni voda odtekla, jaz sem pač čakala neko dogajanje. In on je prišel s celim tistim ovojem, ko sem ga prijela, je šele tisto počilo," se hitrega poroda še spominja Suzana. 

Pomagala sta jima mlada reševalca

V nekaj minutah sta prišla mlada reševalca Rok in Teja na svojo prvo intervencijo tistega večera. "Prejela sva klic za porod na domu, odhitela sva na kraj dogodka, fantek David se je rodil že nekaj minut pred najinim prihodom," pravi diplomirana medicinska sestra na ljubljanski reševalni postaji Teja Cej. "Dojenček je že jokal, ko sva prišla, mamica je bila še pod vtisi samega poroda, prestavila sva jo na suho podlago in poskrbela sva, da sta otroček in mamica v redu," pa se spominja diplomirani zdravstvenik na ljubljanski reševalni postaji Rok Škrjanec. 

Reševalca Rok in Teja, ki sta staršema pomagala prva.
Reševalca Rok in Teja, ki sta staršema pomagala prva. FOTO: POP TV

"Posebni občutki, ko na svet pride dojenček, to je čisto nekaj posebnega," dodaja Teja, medtem ko Rok priznava, da takšni dogodki pokrijejo vse slabe trenutke v službi. "Tako da se potem izenači dobro in slabo in greš z dobro voljo domov," dodaja Rok. 

KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ivanović
15. 11. 2025 08.48
rodila ko Indijanka, al pa kot ovčka
ODGOVORI
0 0
Semek
15. 11. 2025 08.48
+1
spet tujci... a je sploh se kaka zgodba o slovencih
ODGOVORI
1 0
Dragica Cegler
15. 11. 2025 08.44
+1
Ne serite to se pogosto dogaja.Je pa verjetno mamica znanka pop tv,da pride to na naslovnice.
ODGOVORI
1 0
BroNo1
15. 11. 2025 08.33
+2
Samo, da je srečen razplet. Čestitke!
ODGOVORI
3 1
kleos
15. 11. 2025 08.33
+0
Ja sej to je pogosto, da 4. 5. Itd skoraj kar padejo ven.
ODGOVORI
1 1
2mt8
15. 11. 2025 08.31
+2
V Štepanjcu je kebab hrana tako kot je v Begunjah kranjska klobasa z zeljem.
ODGOVORI
3 1
UnknownIdentity
15. 11. 2025 08.26
+2
lepo ampak naslov pa tak kt da se zgodi enkrat na par let
ODGOVORI
3 1
Igi31
15. 11. 2025 08.20
+3
dej Špela ne ser z temi naslovi pejt spat
ODGOVORI
4 1
iziizi
15. 11. 2025 08.19
+6
Kebab strup od strupa
ODGOVORI
7 1
Sloale
15. 11. 2025 08.19
+7
Izgleda da imajo vsi zeloo dobre place , da si lahko privoscijo toliko otrok. Imam dva in smo komaj shajali s solo in z dejavnotmi - prevazanjem, da o stanovanju ne govorim. Teli pa se razmnozujejo kot da je vse freee
ODGOVORI
9 2
kleos
15. 11. 2025 08.40
+1
Nekdo, bo moral delati, za pokojnine, in samo z večjim številu otrok, se to lahko doseže.
ODGOVORI
1 0
ptuj.si
15. 11. 2025 08.12
+7
Štepanc? Pa še je število tujcev povečalo z enega.
ODGOVORI
9 2
kleos
15. 11. 2025 08.38
+1
Tvojo predniki so tudi nekoč bili tujci, nekje v 6 in 7 stoletju naselitev in migracije slovanov iz severa, pred tem kelti, pred tem rimljani, nekje za slovani turki, itd, kdo nam daje pravici, da nekoga označimo za tujca oz nezaželenega. Vsi smo samo gostje mogočne zemlje.
ODGOVORI
2 1
