Neverjetna preobrazba: imela je 168 kilogramov, danes jih ima 70 manj

Že zelo mlada pa je dokazala, kako daleč se pride, če si vztrajen. Še večje breme kot sama številka na tehtnici, je bil denimo vsak nakup oblačil. Ali pa razmislek o tem, kam se lahko usede, da je stol ne bo tiščal. Nato je vzela stvari v svoje roke in s pomočjo terapije stopila na pot korenite življenjske spremembe.

Neverjetna preobrazba Pie Vidrih , ki se je vse življenje borila s prekomerno telesno težo in občutki sramu ter se tolažila s hrano. Ko je spremenila odnos do sebe, je začela izginjati tudi teža. Kakšna je njena zgodba?

To je stara fotografija danes 24-letne Korošice Pie, ki ji je uspelo skujšati skoraj 70 kilogramov:

"Kilogrami so me spremljali že od otroštva – osnovna šola, srednja šola ... Vedno sem poskušala shujšati, a so se vsakič vrnili," razlaga. Marsikdo si niti ne predstavlja, pripoveduje, kakšno breme nosiš in kako se ob tem počutiš. "Ko greš v trgovino, pa hočeš poskusiti hlače in veš, že vnaprej se pripraviš, da ti nobene hlače ne bodo prav. Tudi ko greš mimo neke stavbe s steklom in se vidiš ... Nisem se hotela več tako počutiti."

Proti koncu gimnazije se je odločila, da si najde osebno trenerko, še preden sta začeli, pa jo je ta usmerila k strokovnjaku za prehrano in na terapijo.

"Tolažila sem se s hrano. Ko sem bila žalostna, ko sem se počutila samo, sem pač jedla. Ampak se tega nisem zavedala, dokler nisem prišla na terapijo in začela o tem govoriti. Čisto na novo sem se naučila jesti – da ne gledaš zraven televizorja, da se usedeš in poješ obrok," pravi.

Izjemno spremembo je dosegla v dveh in pol letih, bolj kot na številko na tehnici pa se danes ozira na počutje. "Uspela sem izgubiti 68 kilogramov, nekaj pa še z operacijo odvečne kože," razkriva.

"Kar se tiče odstranjevanja ohlapne kože, pride na vrsto takrat, ko je teža stabilna. Mogoče eno ali dve leti, ko se vzpostavi homeostaza telesa. Največ smo je odstranili za tri do štiri kilograme in okrog tri do štiri litre maščobe," pa pravi estetski kirurg Igor Višnjar.

Po masivnem hujšanju je odvečne kože ogromno, zato so posegi kombinirani, pa tudi dolgotrajni, razlaga. "Pri odstranjevanju odvečne kože je velikokrat potrebno delati velike premike. Po masivnem hujšanju je te kože ogromno, preveč je je na nadlahti, na trebuhu, na stegnih, povsod," dodaja.

Pia je imela odvečne kože največ na trebuhu. "Zdaj me pa še motijo roke, tudi noge."

To so posegi, ki spreminjajo življenja, dodaja Višnjar, ki bo 15. junija tudi gost na naši Platformi o debelosti.

"To so ljudje, ki s solzami v očeh in nasmehom razlagajo, kako imajo zdaj res kakovostno življenje," pripoveduje kirurg. "Ko vidiš tiste prve, začetne kilograme, ki gredo stran, pa ti to še dodatno motivacijo. Verjetno si ne znajo misliti, kako fajn občutek je biti v svojem telesu. To največ šteje. Človek mora biti sam s seboj zadovoljen," pa še pripomni Pia.