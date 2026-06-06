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Neverjetna preobrazba: imela je 168 kilogramov, danes jih ima 70 manj

Ljubljana, 06. 06. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 11

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Pia Vidrih

24-letna Pia Vidrih se je vse življenje borila s prekomerno telesno težo. "Tolažila sem se s hrano. Ko sem bila žalostna, ko sem se počutila samo, sem pač jedla," pripoveduje. Z nami je delila tudi osebne fotografije pred in po odstranitvi odvečne kože.

Neverjetna preobrazba Pie Vidrih, ki se je vse življenje borila s prekomerno telesno težo in občutki sramu ter se tolažila s hrano. Ko je spremenila odnos do sebe, je začela izginjati tudi teža. Kakšna je njena zgodba?

Že zelo mlada pa je dokazala, kako daleč se pride, če si vztrajen. Še večje breme kot sama številka na tehtnici, je bil denimo vsak nakup oblačil. Ali pa razmislek o tem, kam se lahko usede, da je stol ne bo tiščal. Nato je vzela stvari v svoje roke in s pomočjo terapije stopila na pot korenite življenjske spremembe.

To je stara fotografija danes 24-letne Korošice Pie, ki ji je uspelo skujšati skoraj 70 kilogramov:

Pia Vidrih
Pia Vidrih
FOTO: POP TV

"Kilogrami so me spremljali že od otroštva – osnovna šola, srednja šola ... Vedno sem poskušala shujšati, a so se vsakič vrnili," razlaga. Marsikdo si niti ne predstavlja, pripoveduje, kakšno breme nosiš in kako se ob tem počutiš. "Ko greš v trgovino, pa hočeš poskusiti hlače in veš, že vnaprej se pripraviš, da ti nobene hlače ne bodo prav. Tudi ko greš mimo neke stavbe s steklom in se vidiš ... Nisem se hotela več tako počutiti."

Proti koncu gimnazije se je odločila, da si najde osebno trenerko, še preden sta začeli, pa jo je ta usmerila k strokovnjaku za prehrano in na terapijo.

"Tolažila sem se s hrano. Ko sem bila žalostna, ko sem se počutila samo, sem pač jedla. Ampak se tega nisem zavedala, dokler nisem prišla na terapijo in začela o tem govoriti. Čisto na novo sem se naučila jesti – da ne gledaš zraven televizorja, da se usedeš in poješ obrok," pravi.

Izjemno spremembo je dosegla v dveh in pol letih, bolj kot na številko na tehnici pa se danes ozira na počutje. "Uspela sem izgubiti 68 kilogramov, nekaj pa še z operacijo odvečne kože," razkriva.

"Kar se tiče odstranjevanja ohlapne kože, pride na vrsto takrat, ko je teža stabilna. Mogoče eno ali dve leti, ko se vzpostavi homeostaza telesa. Največ smo je odstranili za tri do štiri kilograme in okrog tri do štiri litre maščobe," pa pravi estetski kirurg Igor Višnjar.

Po masivnem hujšanju je odvečne kože ogromno, zato so posegi kombinirani, pa tudi dolgotrajni, razlaga. "Pri odstranjevanju odvečne kože je velikokrat potrebno delati velike premike. Po masivnem hujšanju je te kože ogromno, preveč je je na nadlahti, na trebuhu, na stegnih, povsod," dodaja.

Pia je imela odvečne kože največ na trebuhu. "Zdaj me pa še motijo roke, tudi noge."

To so posegi, ki spreminjajo življenja, dodaja Višnjar, ki bo 15. junija tudi gost na naši Platformi o debelosti.

"To so ljudje, ki s solzami v očeh in nasmehom razlagajo, kako imajo zdaj res kakovostno življenje," pripoveduje kirurg. "Ko vidiš tiste prve, začetne kilograme, ki gredo stran, pa ti to še dodatno motivacijo. Verjetno si ne znajo misliti, kako fajn občutek je biti v svojem telesu. To največ šteje. Človek mora biti sam s seboj zadovoljen," pa še pripomni Pia.

Platforma
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KOMENTARJI11

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Pravica.
06. 06. 2026 08.34
Bravo 👍 Le tako naprej.
Odgovori
0 0
rok1211
06. 06. 2026 08.33
24 letna 180kg? Aaa naše gore list, potem pa čestitam! 🙌
Odgovori
0 0
ptuj.si
06. 06. 2026 08.17
Draga Pia. Verjemi, da boš vse dobila slej ko prej nazaj. Žal.
Odgovori
-7
1 8
Racional-ec
06. 06. 2026 08.13
Cestitke, to je res garanje ampak kaj je pocela prej 15 let, da je navlekla vse te kg nase?
Odgovori
+1
5 4
Angelina145
06. 06. 2026 08.20
Otrok je bila. Nihce jo ni naucil pa za njeno psiho ni bilo poskrbljeno.
Odgovori
+6
7 1
strupberry
06. 06. 2026 08.21
Saj je povedala kaj. Samo pohvala brez kritike ne gre?
Odgovori
+4
4 0
Prelepa Soča
06. 06. 2026 08.22
Preberi, vse piše... točno tako si jih je navlekla, kot vsi s tako ali malo manj prekomerno težo.
Odgovori
+1
1 0
Racional-ec
06. 06. 2026 08.31
Saj zivimo v demokraticni drzavi, lahko kulturno komentiramo vse kar je objavljeno, mar ne?
Odgovori
+1
1 0
PegySue
06. 06. 2026 08.11
No to je obraz, za lepotna tekmovanja! Ko se odvijajo razni izbori, se vedno sprašujem, kje so takšni obrazi, lepi in naravni. Piji čestitke in vso srečo v prihodnje.
Odgovori
+0
2 2
NotMe
06. 06. 2026 08.09
Odlično Pia, klobuk dol! Končno en članek o uspehu na edini pravi način - najprej razčistiti, zakaj se je, nato kako se je in kaj se je, plus telovadba. Ker tiste novodobne mantre, da je debelost bolezen so žaljive do vseh bolnikov, zlasti pa tistih, z motnjami v delovanju ščitnice ter drugih presnovnih težavah, ki rezultirajo v nabiranju kilogramov. Večinoma je podlaga psihološke narave ali pa zgolj odnos do sveta.
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+4
5 1
Qwertzuiop
06. 06. 2026 08.03
Bravo gospodična! Vztrajaj še naprej!
Odgovori
+9
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