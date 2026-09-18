Neverjetno, a resnično. To je Fit akademija.

Tokrat mi bo uspelo. Kolikokrat si si to že obljubila? V ponedeljek. Po praznikih. Ko bo manj dela, ko boš imela več energije ali ko bo v tvojem življenju končno nekoliko več časa zate. Začneš polna zagona, nato pa se vrne resnično življenje. Služba, družina, obveznosti, utrujenost in dnevi, ko motivacije preprosto ni. Kakšen trening izpustiš, poješ obrok, ki ga nisi načrtovala, in hitro se pojavi znan občutek, da si ponovno vse pokvarila. Toda resnična preobrazba ni popolna pot brez napak. Je pot, na kateri se po slabšem dnevu ne kaznuješ, ampak nadaljuješ. Na kateri ne čakaš na nov ponedeljek, nov mesec ali popolne pogoje, temveč se vedno znova odločiš zase. Prav to so storile Slovenke, ki so svojo pot začele s Fit Akademijo. Vsaka je v program vstopila s svojo zgodbo, cilji in pomisleki. Nekatere so si želele izgubiti kilograme, druge izboljšati telesno pripravljenost, tretje pa so si po dolgem času želele samo znova narediti nekaj zase. Njihove poti so različne, skupno pa jim je nekaj pomembnega: začele so, vztrajale in dokazale, da zmorejo. To je bila ena najboljših odločitev v mojem življenju

Dolga leta sem samo gledala in spremljala Fit Akademijo. Maja 2024 pa sem zbrala pogum in tudi sama začela svojo pot z vašim programom. Od takrat naprej sem pridno sledila načrtu in korak za korakom delala spremembe. Ko danes pogledam za nazaj, lahko samo rečem, da je bila to ena najboljših odločitev v mojem življenju. Ne samo, da sem shujšala in postala bolj zdrava, ampak sem tudi mentalno zrasla, postala bolj samozavestna in kar mi največ pomeni, ponovno vzljubila šport. Kljub triizmenskemu delu in izrednem faksu sem vztrajala, vaša skupina mi je bila prava motivacija. Tisti, ki me poznajo, še danes ne morejo verjeti kakšno preobrazno sem dosegla, in mnogi se sprašujejo, kako je mogoče, da nisem imela nobene operacije. To so rezultati vaše podpore, vašega znanja in programa, ki nam je mnogim spremenil življenje. Dobila sem zaupanje vase, da zmorem

Fit akademija mi je spremenila življenje in pogled nase. Počutim se močnejšo, bolj samozavestno in veliko bolj povezano s svojim telesom. To ni bila samo telesna preobrazba, ampak velika notranja sprememba. Dobila sem rutino, disciplino in predvsem zaupanje vase, da zmorem. Upam, da moja preobrazba opogumi še koga

Ne morem vam povedat, kako zelo sem hvaležna, da mi je 2025 naredil klik in sem z vašo pomočjo, predvsem prehrano dosegla te rezultate. Recepti so top! Upam, da moja preobrazba komu pomaga in ga opogumi. Ker se res vse da. Mislila sem, da mi je usojeno biti nesrečna

Zacela sem s 84 kg. Obupana. Mislila sem, da enostavno ne bom nikoli shujašala in da mi je zdaj po dveh porodih in sedečem delu usojeno biti nesrečna. Dobesedno. In potem se je začelo: malo po malo so kg kopneli. Počutila sem se boljše. Telo se je navadilo na drugačen stil življenja. Spet so mi bile prav kavbojke izpred nekaj let. In majice niso bile več preozke in prekratke. To so res takooo dobri občutki. Novo Fit Akademijo začenjam s ponosom in zavedanjem, da zmorem. Naslednji dan sem se vedno znova pobrala

Maja sem si rekla: Dovolj je. Zdaj je čas, da nekaj naredim zase. Večkrat sem že skoraj obupala, ampak sem se naslednji dan vedno znova pobrala in šla naprej. Korak za korakom. Z vsakim treningom sem dobivala več zaupanja vase in v svoje telo Ko sem naredila primerjalne fotografije sem ostala brez besed. Resnično me je vrglo na rit, ker se sploh nisem zavedala, koliko se je moje telo že spremenilo. Velika zahvala celotni ekipi Fit Akademije za vso podporo, motivacijo in strokovne nasvete. Hvala, ker dokazujete, da se z vztrajnostjo in pravim pristopom res da priti do cilja. Vesela sem, da sem del te skupnosti.

Njihove največje zmage niso zapisane na tehtnici

Pet žensk, pet različnih življenj in pet različnih poti. Nobena izmed njih ni začela s popolnimi pogoji. Nobena ni bila motivirana vsak dan in nobeni ni bilo vedno lahko. Toda vsaka se je po težkem dnevu znova pobrala in nadaljevala. Fotografije pokažejo spremembo telesa. Ne pokažejo pa občutka, ko so jim bile ponovno prav stare kavbojke, ko so zmogle nekaj, kar se jim je nekoč zdelo nemogoče, ali ko so se prvič po dolgem času pogledale v ogledalo in bile nase resnično ponosne. Prav zato njihove največje zmage niso zapisane na tehtnici. Skrivajo se v energiji, samozavesti, moči in spoznanju, da lahko držijo obljubo, ki so jo dale same sebi.

Šest tednov za spremembo, ki se lahko nadaljuje vse življenje

Fit Akademija 20 je šesttedenski spletni program za posameznike, ki si želijo spremembe, vendar potrebujejo jasen načrt, izvedljive korake in podporo. Udeleženke prejmejo vodene treninge za začetno in napredno raven, zato lahko vadbo prilagodijo svoji trenutni telesni pripravljenosti. Obe ravni sta vključeni v program, treninge pa lahko opravijo doma in takrat, ko jim to najbolj ustreza. Poleg treningov jih čaka 6 tedenskih jedilnikov z več kot 70 okusnimi in uravnoteženimi recepti, dodatne vadbene vsebine, motivacijska sporočila, podpora ekipe in skupnost fitk, tako da na svoji poti nikoli niso same. Cilj ni šest tednov živeti popolno. Cilj je narediti dovolj dobrih korakov, da gibanje, uravnotežena prehrana in skrb zase počasi postanejo del vsakdana.

Naslednja zgodba je lahko tvoja

Morda danes še ne verjameš, da lahko uspe tudi tebi. Tudi ženske na teh fotografijah nekoč niso. Niso potrebovale popolnega začetka – potrebovale so le odločitev, da naredijo prvi korak in po slabšem dnevu ne odnehajo. Čez šest tednov se morda ne boš veselila samo izgubljenih kilogramov ali centimetrov. Morda bo tvoja največja zmaga občutek, da si se po dolgem času znova postavila na prvo mesto.