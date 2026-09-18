Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Neverjetno, a resnično. To je Fit akademija.

Ljubljana, 18. 09. 2026 10.04 pred 1 uro 5 min branja 0

Avtor:
P.R.
pr članek

Na fotografijah vidimo izgubljene kilograme in centimetre. Ne vidimo pa vseh premaganih dvomov, treningov po napornih dneh in trenutkov, ko bi bilo najlažje odnehati. To so zgodbe Slovenk, ki niso spremenile le svojih teles, temveč tudi odnos do sebe.

Tokrat mi bo uspelo.

Kolikokrat si si to že obljubila? V ponedeljek. Po praznikih. Ko bo manj dela, ko boš imela več energije ali ko bo v tvojem življenju končno nekoliko več časa zate.

Začneš polna zagona, nato pa se vrne resnično življenje. Služba, družina, obveznosti, utrujenost in dnevi, ko motivacije preprosto ni. Kakšen trening izpustiš, poješ obrok, ki ga nisi načrtovala, in hitro se pojavi znan občutek, da si ponovno vse pokvarila.

Toda resnična preobrazba ni popolna pot brez napak. Je pot, na kateri se po slabšem dnevu ne kaznuješ, ampak nadaljuješ. Na kateri ne čakaš na nov ponedeljek, nov mesec ali popolne pogoje, temveč se vedno znova odločiš zase.

Prav to so storile Slovenke, ki so svojo pot začele s Fit Akademijo. Vsaka je v program vstopila s svojo zgodbo, cilji in pomisleki. Nekatere so si želele izgubiti kilograme, druge izboljšati telesno pripravljenost, tretje pa so si po dolgem času želele samo znova narediti nekaj zase.

Njihove poti so različne, skupno pa jim je nekaj pomembnega: začele so, vztrajale in dokazale, da zmorejo.

To je bila ena najboljših odločitev v mojem življenju

PR ČLANEK

Dolga leta sem samo gledala in spremljala Fit Akademijo. Maja 2024 pa sem zbrala pogum in tudi sama začela svojo pot z vašim programom. Od takrat naprej sem pridno sledila načrtu in korak za korakom delala spremembe. Ko danes pogledam za nazaj, lahko samo rečem, da je bila to ena najboljših odločitev v mojem življenju.

Ne samo, da sem shujšala in postala bolj zdrava, ampak sem tudi mentalno zrasla, postala bolj samozavestna in kar mi največ pomeni, ponovno vzljubila šport. Kljub triizmenskemu delu in izrednem faksu sem vztrajala, vaša skupina mi je bila prava motivacija.

Tisti, ki me poznajo, še danes ne morejo verjeti kakšno preobrazno sem dosegla, in mnogi se sprašujejo, kako je mogoče, da nisem imela nobene operacije. To so rezultati vaše podpore, vašega znanja in programa, ki nam je mnogim spremenil življenje.

 Dobila sem zaupanje vase, da zmorem

PR ČLANEK

Fit akademija mi je spremenila življenje in pogled nase. Počutim se močnejšo, bolj samozavestno in veliko bolj povezano s svojim telesom. To ni bila samo telesna preobrazba, ampak velika notranja sprememba. Dobila sem rutino, disciplino in predvsem zaupanje vase, da zmorem.

Upam, da moja preobrazba opogumi še koga

PR ČLANEK

Ne morem vam povedat, kako zelo sem hvaležna, da mi je 2025 naredil klik in sem z vašo pomočjo, predvsem prehrano dosegla te rezultate. Recepti so top! Upam, da moja preobrazba komu pomaga in ga opogumi. Ker se res vse da.

Mislila sem, da mi je usojeno biti nesrečna

PR ČLANEK

Zacela sem s 84 kg. Obupana. Mislila sem, da enostavno ne bom nikoli shujašala in da mi je zdaj po dveh porodih in sedečem delu usojeno biti nesrečna. Dobesedno.

In potem se je začelo: malo po malo so kg kopneli. Počutila sem se boljše. Telo se je navadilo na drugačen stil življenja. Spet so mi bile prav kavbojke izpred nekaj let. In majice niso bile več preozke in prekratke. To so res takooo dobri občutki.

Novo Fit Akademijo začenjam s ponosom in zavedanjem, da zmorem.

Naslednji dan sem se vedno znova pobrala

PR ČLANEK

Maja sem si rekla: Dovolj je. Zdaj je čas, da nekaj naredim zase. Večkrat sem že skoraj obupala, ampak sem se naslednji dan vedno znova pobrala in šla naprej. Korak za korakom.

Z vsakim treningom sem dobivala več zaupanja vase in v svoje telo Ko sem naredila primerjalne fotografije sem ostala brez besed. Resnično me je vrglo na rit, ker se sploh nisem zavedala, koliko se je moje telo že spremenilo.

Velika zahvala celotni ekipi Fit Akademije za vso podporo, motivacijo in strokovne nasvete. Hvala, ker dokazujete, da se z vztrajnostjo in pravim pristopom res da priti do cilja. Vesela sem, da sem del te skupnosti.

Njihove največje zmage niso zapisane na tehtnici

Pet žensk, pet različnih življenj in pet različnih poti. Nobena izmed njih ni začela s popolnimi pogoji. Nobena ni bila motivirana vsak dan in nobeni ni bilo vedno lahko. Toda vsaka se je po težkem dnevu znova pobrala in nadaljevala.

Fotografije pokažejo spremembo telesa. Ne pokažejo pa občutka, ko so jim bile ponovno prav stare kavbojke, ko so zmogle nekaj, kar se jim je nekoč zdelo nemogoče, ali ko so se prvič po dolgem času pogledale v ogledalo in bile nase resnično ponosne.

Prav zato njihove največje zmage niso zapisane na tehtnici. Skrivajo se v energiji, samozavesti, moči in spoznanju, da lahko držijo obljubo, ki so jo dale same sebi.

Šest tednov za spremembo, ki se lahko nadaljuje vse življenje

Fit Akademija 20 je šesttedenski spletni program za posameznike, ki si želijo spremembe, vendar potrebujejo jasen načrt, izvedljive korake in podporo.

Udeleženke prejmejo vodene treninge za začetno in napredno raven, zato lahko vadbo prilagodijo svoji trenutni telesni pripravljenosti. Obe ravni sta vključeni v program, treninge pa lahko opravijo doma in takrat, ko jim to najbolj ustreza.

Poleg treningov jih čaka 6 tedenskih jedilnikov z več kot 70 okusnimi in uravnoteženimi recepti, dodatne vadbene vsebine, motivacijska sporočila, podpora ekipe in skupnost fitk, tako da na svoji poti nikoli niso same.

Cilj ni šest tednov živeti popolno. Cilj je narediti dovolj dobrih korakov, da gibanje, uravnotežena prehrana in skrb zase počasi postanejo del vsakdana.

Naslednja zgodba je lahko tvoja

Morda danes še ne verjameš, da lahko uspe tudi tebi. Tudi ženske na teh fotografijah nekoč niso. Niso potrebovale popolnega začetka – potrebovale so le odločitev, da naredijo prvi korak in po slabšem dnevu ne odnehajo.

Čez šest tednov se morda ne boš veselila samo izgubljenih kilogramov ali centimetrov. Morda bo tvoja največja zmaga občutek, da si se po dolgem času znova postavila na prvo mesto.

Pridruži se Fit Akademiji 20 in naredi prvi korak zase.

Naročnik oglasne vsebine je ALUE d.o.o.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Fit akademija Patricija Pangeršič Hujšanje Izguba kilogramov Zdravo hujšanje

V Ljubljano in Maribor prihaja Festival inovacij

24ur.com 'Neprecenljivo! Neopisljivo! Ko stopiš, kamor človeška noga še ni stopila'
24ur.com BLOG: Ali več treninga pomeni tudi več zdravja?
24ur.com BLOG: Do vitalnosti brez ekstremov
24ur.com Zakaj je vzdrževanje teže težje kot samo hujšanje?
24ur.com Vremenska napoved za Katovice: 17 stopinj, kakšna kaplja ... in Slovenci!
Vizita.si Ne boste verjeli, koliko centimetrov so izgubile – brez stradanja!
24ur.com Tekaška skupina Vzgojnega doma Kranj: 'Tek mi odpihne skrbi'
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
bibaleze
Portal
Jude Law ima hčerko, ki je prava lepotica. Poglejte, kako je videti danes
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Otrok ni projekt: kdaj spodbuda pomaga in kdaj pritisk škodi?
Otrok ni projekt: kdaj spodbuda pomaga in kdaj pritisk škodi?
Sephora deklice: ko svet lepote in kozmetike vstopi v otroštvo vse prej
Sephora deklice: ko svet lepote in kozmetike vstopi v otroštvo vse prej
zadovoljna
Portal
Romantična zaroka na Baliju: Žan pokleknil pred znano Slovenko
Nista se mogla upreti skušnjavi: znova so padli poljubi
Nista se mogla upreti skušnjavi: znova so padli poljubi
Lepa Slovenka po 40. letu vsak dan počne to
Lepa Slovenka po 40. letu vsak dan počne to
Med hrvaško voditeljico in Slovencem že počilo
Med hrvaško voditeljico in Slovencem že počilo
vizita
Portal
Pozabite na tek: ta preprosta oblika gibanja je po 50. letu lahko boljša za sklepe
Znanstveniki odkrili presenetljivo povezavo med črevesjem in astmo
Znanstveniki odkrili presenetljivo povezavo med črevesjem in astmo
Zakaj se glivična okužba nožnice nenehno vrača?
Zakaj se glivična okužba nožnice nenehno vrača?
Pozabljate imena in ključe? To še ne pomeni, da je z vašim spominom kaj narobe
Pozabljate imena in ključe? To še ne pomeni, da je z vašim spominom kaj narobe
cekin
Portal
Trije miti o ceni in kakovosti izdelkov, ki jim še vedno verjamemo
Želite visoko plačo? Zgodba sobarice, ki v tujini živi sanje
Želite visoko plačo? Zgodba sobarice, ki v tujini živi sanje
Koliko denarja ste izgubili, ker že pet let niste prosili za povišico? Številka vas lahko preseneti
Koliko denarja ste izgubili, ker že pet let niste prosili za povišico? Številka vas lahko preseneti
Do konca meseca jih lahko čaka finančno presenečenje: preverite, ali ste med njimi
Do konca meseca jih lahko čaka finančno presenečenje: preverite, ali ste med njimi
moskisvet
Portal
Umrl je legendarni biatlonec: blestel tudi na Pokljuki
Kdaj se vam popravilo avta ne izplača več
Kdaj se vam popravilo avta ne izplača več
S psom okoli sveta: Tadej razkril, kaj vse se zgodi, ko je tvoj potovalni partner štirinožec
S psom okoli sveta: Tadej razkril, kaj vse se zgodi, ko je tvoj potovalni partner štirinožec
Jimi Hendrix je električni kitari pokazal, česa je zares sposobna
Jimi Hendrix je električni kitari pokazal, česa je zares sposobna
dominvrt
Portal
Vas bodo ti podatki presenetili? Nekatere stvari zdržijo tudi več desetletij
Kdaj zadnjič pokositi trato pred zimo? Vrtnarski strokovnjaki opozarjajo na pravo časovnico
Kdaj zadnjič pokositi trato pred zimo? Vrtnarski strokovnjaki opozarjajo na pravo časovnico
Lubje odpada, drevo pa še vedno raste: je to normalno?
Lubje odpada, drevo pa še vedno raste: je to normalno?
Jesenski vrt: Kako do svežih redkvic v le nekaj tednih
Jesenski vrt: Kako do svežih redkvic v le nekaj tednih
okusno
Portal
MasterChef: zahtevna francoska sladica povzročila preglavice, eden od tekmovalcev je izpadel
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
Ves čas ste česen rezali narobe: razlika v okusu je ogromna
Ves čas ste česen rezali narobe: razlika v okusu je ogromna
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Trikotnik žalosti
Trikotnik žalosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961