Neverjetno dejanje na avtocesti, po reševalnem pasu sledil reševalcem

Jutranja nesreča na primorski avtocesti je ohromila promet in ustvarila dolge zastoje. Na Twitter profilu Reševalni pas, na katerem voznike opozarjajo na pomen in pravilno ustvarjanje reševalnega pasu, so objavili video voznika, ki je reševalnemu vozilu sledil po zgledno ustvarjenem reševalnem pasu.