"Neverjetno, na avtocesti prehiteval kar takole ..."

A takšnih, ki jim je varnost na prvem mestu, je veliko. Prav zato bomo v tokratnem članku besedo namenili vsem vam, ki k varnosti v prometu prispevate z varno kulturno vožnje. Ta zaobjema različne vidike vestnega obnašanja v prometu in tisti, ki se držite pravil, in ste pozorni na svojo okolico, veljate za varne voznike .

Kaj torej pojmujemo kot varno kulturo vožnje in kdo so varni vozniki?

- Upoštevanje cestno prometnih predpisov

Varni vozniki vozijo v skladu s cestno prometnimi predpisi, med katere štejemo upoštevanje omejitev hitrosti, prometnih znakov in ostalih pravil, s katerimi prispevamo k varnosti sebe, ostalih voznikov in tudi pešcev. Pod varno kulturo vožnje med drugim sodi tudi vzpostavitev reševalnega pasu, ki, kot že ime pove, lahko rešuje življenja – če se seveda pravil držimo vsi udeleženci v prometu.

- Vožnja s trezno glavo

Varen voznik za volan nikoli ne sede pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc. Varno namreč lahko vozimo zgolj, če smo popolnoma prisotni. Tako alkohol kot druge substance pa lahko vplivajo na našo zmožnost vožnje in odzivnost.

- V roke sodi volan in ne telefon

Vsak, ki varnost sebe in ostalih postavlja na prvo mesto, ve, da lahko vsi klici in sporočila počakajo. Telefoni in druge naprave so namreč veliki motilci pozornosti, zaradi katerih oči ne držimo na cesti in tako ne spremljamo dogajanja okoli sebe. Kar ponovno negativno vpliva na našo zmožnost varne vožnje.