Neverjetno: na Bolhi odkril neznano sliko Ivane Kobilce

Najdena je bila prepognjena v mapi, zato jo je bilo treba zravnati. Slednje je bil po Pogelškovih besedah najtežji del, a ker so bili nanosi barve zelo tanki, barva na srečo ni popokala in odstopila. Na sliki je nekaj drobnih retuš, a na nepomembnih mestih. Nekoč je bila slika od nekod izrezana. Ker ni bila napeta, so pa bile na platnu vidne luknjice od žebljičkov, ki so pričale o tem, da je nekoč bila napeta na podokvir, so sliko dublirali in napeli na nov podokvir.

Galerist Leon Pogelšek , lastnik in kurator galerije Kos v Ljubljani, je danes predstavil neverjetno najdbo. In sicer, kot pravi, gre za umetniško sliko najuspešnejše slovenske slikarke Ivane Kobilce . Najdba je bila srečno naključje, saj naj bi umetniško delo našel čistilec med čiščenjem skladišča, polnega papirja. Akt je prodal kar na Bolhi, sliko pa je kupil eden od ljubljanskih galeristov. Ko je Pogelšek sliko videl v njegovi galeriji, je pomislil, da je to najverjetneje delo Ivane Kobilce. Sliko je od kolega odkupil.

Pogelšek je novinarjem danes dejal, da so to, da gre za delo Kobilce, razkrile značilnosti slike. Kot je dejal, je slog slikanja, ki so ga primerjali z ostalimi avtoričinimi slikami, ki visijo v Narodni galeriji, praktično identičen, na sliki pa so odkrili tudi oznako, kakršno nosijo štiri njena dela v Narodni galeriji. To je oznaka X, pravi Pogelšek in dodaja, da bi lahko bila tudi K, torej slikarkin monogram. Stroka je njegovo mnenje, da gre za Kobilico, tudi potrdila, dodaja.

Ženski akt, ki je po oceni nastal v 20. letih minulega stoletja, je certificiran od Ferdinanda Šerbelja, muzejskega svetnika ter sodnega izvedenca in cenilca za likovno umetnost in nekdanjega kustosa v ljubljanski Narodni galeriji. Šerbelj si je sliko najprej ogledal že pri njegovem kolegu ter se strinjal, da bi lahko bila delo priznane avtorice. Po tem, ko je naredil primerjavo z drugimi znanimi umetničinimi deli, je prišel do spoznanja, da gre za njeno delo, kar je tudi zapisal v svojem izvedeniškem mnenju.