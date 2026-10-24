Nevidni facelift: manjši rezi, skrite brazgotine in poudarek na harmoniji

Barbaro Pavličevič je k odločitvi za facelift vodila želja po bolj svežem videzu obraza. "Želela sem si spremembo. Nisem si želela spremeniti obraza, ampak samo osvežitev," pojasnjuje.

Facelift je kirurški poseg, s katerim estetski kirurg obrazu povrne svežino in odpravi znake staranja, ki se najbolj izrazijo v ohlapnosti kože in tkiv. Ta se sčasoma spustijo in zabrišejo mladostne obrise obraza. Z razvojem medicine so se razvile tudi nove tehnike, med njimi tako imenovani nevidni facelift.

"Včasih rečemo, da gre za skoraj neviden način. Majhne brazgotinice skrijemo v lasišče in za ušesa. Ker nam tehnika to omogoča, lahko dosežemo tkiva, ki jih nato znova dvignemo na njihovo mesto," pojasnjuje estetski kirurg dr. Nevio Medved.

Gre za izjemno natančno delo, razlaga dr. Medved, pri katerem ni prostora za napake. Zato tak pristop ni stvar trendov, temveč izkušenj, znanja in ustrezne izbire pacientov. V prakso ga je mogoče uvesti šele, ko kirurg dobro razume njegove prednosti, predvsem pa njegove omejitve.

"Tudi ko se pogledamo v ogledalo, se lahko malo potegnemo in si rečemo: 'Zdaj pa sem res videti dobro, veliko bolje je, če tako naredim.' Pomembno je, da lahko ta gib, ki ga vidimo v ogledalu, prenesemo v poseg, ki tak učinek tudi omogoči. To je bistveno," pravi Medved.

Pavličevičevi so poseg opravili pred tremi meseci. Na delovno mesto se je vrnila že po 14 dneh.

"Pravzaprav sploh nisem bila povita. Imela sem tako lepe ranice, da so se lepo sušile, doma pa sem jih ustrezno negovala," pripoveduje.

Glavno vodilo posega je harmonija obraza. "Če popravimo samo eno področje, lahko s tem ustvarimo neravnovesje na obrazu. To je lahko bistveno bolj vidno, izstopa in ustvari napačen vtis," opozarja Medved.

"V bistvu se počutim lepo," zaključi Pavličevičeva.

Učinek posega je po besedah dr. Medveda dolgotrajen. Z nevidnim faceliftom sicer ne ustavimo časa, ampak ga, kot pravi kirurg, zavrtimo nazaj.